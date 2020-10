Umělci o omezeních: "Není jiná možnost, než to zavřít," říká Jašków

"Pochopitelně mě to mrzí, ale ukazuje se, že hodně lidí opatření nedodržuje a pak to odnáší například divadla. Je to smutná zpráva, pokud to však zabrzdí nárůst nakažených, tak není jiná možnost,“ řekl herec Robert Jašków.



Pro mnohá soukromá divadla a jejich zaměstnance ale může být toto omezení likvidační. Někteří proto doufají, že se o ně postará stát.



„Myslím, že je to nespravedlivé v tom, že herci ve státních divadlech budou pobírat plat, kdežto všichni, kteří hrají v soukromých divadlech, to odskáčou víc. Doufám, že právě oni dostanou od státu nějaký kompenzační bonus,“ tvrdí herečka Zlata Adamovská.



Všichni však doufají, že odborníci ví, co dělají, a zavedená opatření pomohou zmírnit šíření koronaviru v Česku. "Nemám z toho radost, ale zdraví je přednější. Opatření respektuju,“ doplnil zpěvák Marek Ztracený.



"Věřím, že experti vědí, co dělají a zavedená opatření brzo skončí,“ dodal muzikálový herec Peter Pecha.



Herečce Veronice Žilkové nevadí, že se zavřela divadla a kina a tím tak utlumila kultura. "Myslím, že dřív by měly být omezeny volnočasové aktivity než studium a chození do školy. Mrzí mě, že jsou otevřená divadla a zavřené školy,“ řekla.



Počet nakažených v Česku se neustále zvyšuje a situace začíná být podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) alarmující. Právě proto ve čtvrtek mimořádně zasedala vláda, která následně představila jednotlivá opatření na následujících 14 dní.



Na další dva týdny se proto zastavuje kultura i sport s výjimkou mezinárodních utkání s povolením a bez diváků. Omezení se týká i hospod, barů a restaurací, které musejí zavírat už ve 20 hodin. Veškeré zavedené restrikce naleznete v tomto článku na TN.cz.