Setkání více lidí zakázáno! Ministr Prymula chystá další opatření

Opatření proti šíření koronavirové nákazy se příští týden znovu rozšíří. Portálu novinky.cz to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Podel něj je žádoucí, aby se co možná nejvíc omezil osobní kontakt mezi lidmi. "Co se týká běžných oslav a večírků, opravdu bych apeloval, aby k tomu nedocházelo. Každý se může těchto aktivit po dobu dvou, tří týdnů zdržet, a je pravděpodobné, že dojde k centrálnímu omezení, které bude vycházet z počtu osob, které se smějí potkávat," předeslal šéf resortu.

Balíček nových nařízení se bude řídit počtem nakažených za sobotu. Pokud bude číslo vysoké, dají se předpokládat přísnější opatření. Prymula má v plánu omezit také svatby, ještě však neví, kdy se tak stane. O omezení ho prý žádali i pořadatelé plesů a tanečních, aby byly jejich akce bezpečné.

Podle ministra není v tuto chvíli možné vyloučit žádný scénář dalšího vývoje. "Pokud by nikdo nedodržoval žádná opatření a my bychom se dostali na trajektorii s reprodukčním číslem 2 a víc, tak je logické, že za nějaký čas by se to mohlo dostat na hodnoty, které by žádný zdravotnický systém nemohl zabezpečit," řekl portálu.

Od čtvrtka jsou v platnosti opatření představená ve středu. Hospody, restaurace nebo bary musejí zavírat už ve 22 hodin. Bez sezení může hromadné akce uvnitř navštěvovat nanejvýš 10 lidí, venku pak 50. Venkovní sportovní a kulturní akce jsou omezeny na 2000 diváků, vnitřní s více sektory na 1000 diváků. Stále pokračuje povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech.

Česko má téměř 30 tisíc aktivních případů, od začátku epidemie se jich potvrdilo už přes 60 tisíc. V nemocnicích je 740 infikovaných, zemřelo 581 lidí.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula zhodnotil vývoj epidemie: