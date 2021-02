Omezení se nezbavíme nejméně rok! Vědci tvrdí, že na vině jsou mutace

Vědci z Warwick University ve Velké Británii předpověděli, co by se stalo, kdyby se nyní začala postupně uvolňovat restriktivní omezení. Podle nich by nastal další katastrofický nárůst nakažených. Omezení jsou tak podle nich nezbytná nejméně do roku 2022.

Odborníci z anglické univerzity varovali, že pokračující šíření zmutovaných kmenů koronaviru znamená, že omezení by neměla být rušena dříve než příští rok. A to navzdory zavedení vakcíny. Vědci použili různé modelové simulace, aby ukázali, co by se mohlo stát, pokud by Británie v příští měsících upustila od omezení, píše Mirror.



Studie ukázala, že ani po naočkování téměř 11 milionů lidí ve Velké Británii se návrat k životu, který byl před pandemií, letos zřejmě nekoná. Vědci varovali, že pokud by tamní vláda rozvolnila opatření, způsobilo by to katastrofu a vedlo by to k tisícům dalších hospitalizací a úmrtí.



A podle studie by lidé měli být ostražití i v prvním čtvrtletí příštího roku, jinak hrozí opětovný nárůst úmrtí spojených s koronavirem. Výzkumný pracovník Sam Moore, který se podílel na studii, uvedl, že očkování musí být kombinováno s restriktivními omezeními. Právě to může poskytnou jedinou ochranu a vést k menšímu počtu obětí.



"I při velmi rychlém očkování populace by úplné uvolnění omezení vedlo k dalšímu významnému přenosu mezi lidmi," stojí v dokumentu. Kdyby zcela padla omezení v Británii už teď na jaře, zcela jistě by přišla další vlna nákazy s podzimními měsíci.