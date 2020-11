Omezení volného pohybu. Rakousko zpřísňuje opatření proti covidu

Rakousko je teď přesně tam, kde bylo Česko před pěti týdny. Pozitivně testovaných na koronavirus přibývá po tisících denně, a země proto zavádí ta nejpřísnější opatření.

Vláda zavírá po restauracích i obchody, otevřené mohou zůstat pouze potraviny, lékárny a drogerie. Omezený je i volný pohyb lidí. Rakušané mohou jen do práce, k lékaři nebo na nákup. Povolený je i sport.

Rakušané berou nařízení vlády vážně. Ulice jsou už od úterního rána liduprázdné. Někteří obyvatelé Vídně dokonce připouštějí, že omezení přišla pozdě.

"Rozhodně to dává smysl, ale dávalo by větší smysl začít s opatřeními dřív a nemusela být tak tvrdá. Nevíme, co by se stalo, kdyby se ta opatření nepřijala. Je to špatné pro ekonomiku, ale musíme to akceptovat,“ uvedl jeden z místních.

Přísná opatření proti šíření koronaviru platí i v Německu, kde počty pozitivně testovaných začaly konečně klesat. Podle kancléřky Angely Merkelové je ale na optimismus ještě brzy.

"Chceme dosáhnout 50 případů nákazy na 100 000 obyvatel. Musíme se dostat k číslu 50, to je náš cíl,“ prohlásila. Německá vláda proto nevyloučila ani další zpřísnění opatření a ještě větší omezení sociálních kontaktů.