Omezený prodej zboží. Opozice považuje opatření za chaotická

Vládní opatření, která uzavřela většinu kamenných prodejen a zakázala prodej některých druhů zboží v supermarketech, jsou podle opozice chaotická. Opatření sice dovolují prodávat domácí potřeby, ale seznam, který by upřesnil, co všechno do něj patří, chybí. Za prodej nedovoleného sortimentu přitom hrozí obchodníkům pokuty.