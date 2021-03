Omluva od Matoviče Ukrajincům nestačí. "Vyměníme Slovensko za Krym!"

Na otázku moderátora, co Rusku slíbil za vakcínu Sputnik V, odpověděl slovenský premiér Igor Matovič: "Zakarpatskou Ukrajinu." I když okamžitě řekl, že jde o vtip, Ukrajincům to moc vtipné nepřišlo. Na ministerstvo si předvolali slovenského diplomata v Kyjevě.

"Škoda, že svými nesprávnými výroky slovenský premiér kazí velmi přátelské a upřímné vztahy mezi Ukrajinou a Slovenskem," vyjádřil se ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba. Situaci začal žehlit slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok.

"Komunikoval jsem dnes se svým ukrajinským partnerem, ministrem zahraničních věcí Dmytrem Kulebou. Omluvil jsem se mu za nevhodné výroky premiéra Slovenské republiky Igora Matoviče na adresu Ukrajiny," prohlásil Korčok.

A po dvou dnech se omluvil i premiér. "Postoj Slovenska k územní celistvosti Ukrajiny byl vždy velmi jasný. Dodržování mezinárodního práva je nevyhnutelné. Omlouvám se všem Ukrajincům za moji nevhodnou reakci, která mohla podkopat jejich spravedlivé úsilí," zaznělo od Matoviče.

"Myslím si, že jeden tweet je v takovém případě opravdu málo," okomentoval Matovičovo chování bývalý diplomat a politický analytik Pavol Demeš. A zdá se, že Ukrajincům opravdu nestačil. Na slovenském velvyslanectví v Charkově se v pátek objevil nápis: "Vyměníme Slovensko za Krym".

Premiéru Matovičovi se podařilo způsobit diplomatický skandál už podruhé. Na podzim posílal partnera z koalice Sulíka s jeho pandemickým plánem do Mongolska. "Brát si do pusy zemi a používat ji při nějakém vtipkování je extrémně neuctivé a premiér by se toho už po třetí mohl vyvarovat," konstatoval Demeš.