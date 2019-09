Omluvte studenty, ať mohou stávkovat, vyzval radní Šimral ředitele škol

Pražský radní pro školství, Vít Šimral, napsal dopis pražským školám. Vyzývá v něm ředitele, aby vyšli vstříc studentům, kteří se chtějí účastnit protestů Fridays for Future. Ty jsou zaměřeny na klimatickou změnu. Radní také vyzývá pedagogy, aby se problematice životního prostředí školy více věnovaly ve výuce.

Česká pedagogická komora na svém facebooku zveřejnila celý dopis, který došel ředitelům a ředitelkám pražských škol. Radní Šimral v něm apeluje na pedagogy, aby omluvili studenty, kteří se chtějí účastnit protestů Fridays for Future. "Rád bych Vás požádal o vstřícnost při omlouvání studentek a studentů za účelem účasti na stávce," píše radní Vít Šimral.

Pedagogická komora se s obsahem dopisu podle svého vyjádření na sociální síti příliš neztotožňuje. "Radní pražského magistrátu se rozhodli nařídit, tedy pardon doporučit, školám, aby studenty přivedli k jedinému správnému světovému názoru. Lidem, kteří dobu jediného správného, totiž vědeckého světového názoru, zažili, se dělá nevolno," napsala instituce na facebook.

Z dopisu, který radní Šimral zvolený na Piráty napsal, opravdu vyplývá, že by se školy měly intenzivněji věnovat edukaci studentů v souvislosti s tématy kolem ochrany přírody. "Současná generace náctiletých se bude muset vypořádat s prvními velkými, a možná nejtěžšími překážkami ke zpomalení klimatické změny a zvrácení jejích možných nejhorších dopadů: trvajícím rozdělením společnosti a krátkozrakosti politiků," napsal radní.

Šimral hned také ve svém dopise přidává návod, jak by měly školy výuku v oblasti ochrany přírody vylepšit. "Prosím o zvážení, zda by bylo v rámci platných školních vzdělávacích programů možné ještě posílit výuku témat oboru enviromentalistiky tak, aby se staly průřezovými skrze všechny vyučované předměty," nabízí radní ředitelům návod. Tomu ale moc nerozumí čtenář Jan, který si neumí představit, jak kantor začlení ochranu přírody do matematiky. "Už si představuji výuku kupříkladu diferenciálního výpočtu s ohledem na životní prostředí. Tak třeba derivace x na druhou se rovná 2x ale jen v případě, že ozonová díra je na stupni 5. A tohle je radní?" ptá se Jan.

Dopis vyvolal na sociální síti velký ohlas i mezi dalšími diskutujícími. Zatímco jedni s kritikou ze strany Pedagogické komory souhlasí, druzí jsou proti. "Ano, já bych žáky omluvil ale s podmínkou, že se ve svém osobním volnu budou věnovat např. úklidu okolí cest, potoků, výsadby stromů minimálně stejnou dobu jako věnovali flákání na stávce, pak bych to podpořil…“ píše Jan.