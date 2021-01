Online pohovory mají svá úskalí! Co na vás prozradí oblečení nebo účes?

Cestu k vysněné práci si snadno můžete zavřít i tím, že podceníte vizuální přípravu na pohovor. Týden nošené tričko přece personalista na dálku neucítí a neumyté vlasy vždycky můžete stáhnout do culíku. Jenže tím ztratíte body dřív, než promluvíte.

Uchazeči o práci často spoléhají na špatnou kvalitu webové kamery, a tak detaily neřeší. Zkušení personalisté ale dokážou už na první pohled odhalit, kolik práce jste si se svým zevnějškem dali.

"Když poznáte, že ten člověk měl před chvílí oběd a otisklo se mu to na tričku, tak to nepůsobí dobře. Takže čím více je ten člověk upravený, tím lépe," prozrazuje HR specialistka Michaela Havlíčková.



Při výběru oblečení na pohovor byste se měli vyhnout odhaleným nebo průhledným modelům a pestrobarevným vzorům. Ženy zabodují v košili, halence a šatech, muži zapůsobí v obleku, svetru i polo triku.

"Základem je čistota, aby to bylo vyžehlené, a aby to člověku dobře padlo. To je důležité pro jakoukoliv pozici. A na pohovor bych spíš volila jednobarevné oblečení a bez vzorů," vysvětluje Martina Macháčková.



Pracovní pohovor může být pro některé jedince extrémně stresující záležitostí, což se velmi brzy projeví na oroseném čele. Podle vizážistky se v tomhle případě vyplatí zainvestovat do pudru, kterým si zmatníte obličej.

"Lesknoucí pleť působí hodně neupraveně a také vlasy hodně vypoví. Doporučila bych je rozdělit na obě strany a dát dopředu, nebo bych se držela nízkých culíků a drdolů, aby nám pořád byly vidět vlasy v obličeji," doplňuje vizážistka Ema Křikavová.