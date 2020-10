Online sleva na poplatky: Diskriminace lidí bez internetu, zuří muž

Jedno z českých měst si zřídilo portál občana a zavedlo 20procentní slevu z poplatku za psy a za svoz odpadu, pokud je člověk zaplatí online. To se ale nelíbí jednomu z obyvatel, který namítá, že jde o diskriminaci lidí, kteří nemají internet. Proto se obrátil na kancelář ombudsmana.



Podle ombudsmana Stanislava Křečka městu nelze nic vytknout. Postupuje totiž v souladu se zákonem, když snižuje poplatky o 20 procent při podání na elektronickém formuláři. "Otázkou však je, jestli je tato zákonná sleva spravedlivá. Ve výsledku totiž města vybírají vyšší poplatky například od seniorů, sociálně znevýhodněných občanů, kteří buď nemají přístup k internetu, nebo internet využívají jen omezeně a bez provádění online plateb. Domnívám se, že zákony by neměly znevýhodňovat osoby, které z nejrůznějších důvodů nevyužívají moderní technologie,“ vysvětlil Křeček.



V zákoně jsou takové slevy nyní upravené tak, že správní úřad může poplatek prostřednictvím elektronického formuláře snížit až o 20 procent, nejvýše však o 1000 korun. Erár si od opatření slibuje posílení komunikace občanů s úřady a elektronizaci služeb státu.

"Chápu snahu státu o digitalizaci státní správy a motivování lidí k využívání elektronických služeb, nemělo by ale přitom docházet ke znevýhodňování určitých skupin občanů,“ dodal Křeček. Rozhodl se proto oslovit ministerstvo vnitra ohledně dle jeho mínění relativně vysoké slevy na poplatcích při použití elektronických formulářů. Otázkou jsou také možné negativní dopady, hlavně znevýhodnění určitých skupin občanů, kteří informační technologie nevyužívají.



Redakce TN.cz se rozhodla oslovil i advokáta Pavla Kolesára, aby problematiku zhodnotil z hlediska etiky. "Mně sleva přijde v pořádku, nesmí to ale být zásadní disproporce, aby to šikanovalo osoby, které využívají danou službu. Těch 20 procent je na hraně, spíš bych to viděl, vzhledem k tomu, že je to veřejná správa, na 10 až 15 procent," objasnil Kolesár.



"V této hladině se to dá zdůvodnit náklady na pracovníky – někdo musí odbavit lidi, kteří na úřad přišli, přijmout hotovost, jít do banky, případně zaplatit bankovní poplatky, toto v online provedení odpadá. Na druhou stranu, pokud by sleva měla být vyšší, tak to zavání tlakem úřadů nevyužívat osobního kontaktu. V soukromém sektoru je to v pořádku, člověk si může najít jinou službu, ale ve veřejném prostoru by si něco podobného v dnešní době neměla obec dovolit," uzavřel advokát.



