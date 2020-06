Kvůli epidemii koronaviru přešlo mnoho základních, středních i vysokých škol k online výuce. Jak by taková online výuka měla v ideálním případě vypadat? Odborníci radí, že výuka na dálku by měla být pravidelná a měla by vycházet z potřeb a možností žáků a studentů. Navíc musí každý žák či student daleko více pracovat samostatně.