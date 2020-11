Online výuka kazí oči školáků! Děti trpí falešnou krátkozrakostí

Denní režim školáků je v době nouzového stavu velmi podobný. Dopoledne vysedávají u počítače kvůli distanční výuce a další hodiny u něj dělají úkoly nebo konverzují s kamarády. Žák na prvním stupni tak může ve výsledku strávit před monitorem i sedm hodin denně.



"Karanténa bohužel situaci jenom zhoršuje. Dochází k přetěžování zrakového aparátu. Zhoršuje se jim vidění do dálky, mají křeče a červené oči. V tomto případě platí, že čím mladší oční aparát, tím jsou rizika větší," vypočítává důsledky nadměrného trávení času u počítače dětská oční lékařka Eva Jerhotová.

Před karanténou odborníci na zrak doporučovali trávit na počítači maximálně dvě hodiny za den. Jenže v souvislosti s distanční výukou se děti snadno dostanou přes doporučovaný limit, a tak by se rodiče měli zaměřit na prevenci.



"Doporučovala bych, aby se při práci s počítačem zaměřovali na různě vzdálené body. Podívat se od obrazovky na okno, podívat se z okna. Ve volnočasových aktivitách by pak měli preferovat pobyt venku a dívání se do dálky, nejlépe do zeleně,“ dodává Jerhotová.