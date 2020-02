Opakuje se Černobyl? Smrt několika lidí a mrak radiace. Rusové stále mlží

"Při zkouškách reaktivního motoru na kapalné palivo došlo k výbuchu a požáru zařízení," tvrdilo ministerstvo obrany. Rosatom, který stojí v čele ruského civilního a vojenského jaderného průmyslu, tvrdil, že pracovníci zabití při havárii měli na starost práci s radioizotopovým zdrojem energie v raketě.

Vyrojily se tak teorie, že v Severodvinsku u Bílého moře probíhal test střely s jaderným pohonem. Spekulaci podpořil i americký prezident Donald Trump.

"Spojené státy se hodně poučily z neplánované exploze rakety v Rusku. Máme podobnou, byť mnohem pokročilejší technologii. Ruská exploze rakety "Skyfall" způsobila, že se lidé báli ovzduší v okolí zařízení i daleko za ním," napsal na svůj twitter.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian Skyfall explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019

Obavy z radiace mají i obyvatelé vesnice poblíž severodvinské vojenské zóny, ležící zhruba 1000 km na sever od Moskvy. Kdokoli, kdo má v úmyslu Ňonoksu navštívit, potřebuje povolení ke vstupu.

"Mnoho lidí má obavy. Někteří ani nesklidili ovoce ze zahrady. Prostě ho tam nechali. Vojenská jednotka svolala veřejné slyšení. Samozřejmě každého nejvíc trápila otázka radiace. Bylo nám řečeno, že můžeme jíst všechno, co nám roste na zahradě. Půda ani voda prý žádnou radiaci neabsorbovaly," řekla Rádiu Svobodná Evropa dvojice obyvatelek ruské Ňonoksy.

První informace ohledně exploze měli tamní obyvatelé získat až z médií a to po více než třech hodinách od výbuchu. Tamní úřady přitom uváděly, že vítr vál po havárii směrem od vesnice a obyvatelům tak nic nehrozí. Místním ale neinformovanost v souvislosti s havárií připomíná Černobyl.

"Je jasné, že vše podléhá přísnému utajení. Nikdo raději nechce vědět, co se doopravdy stalo. Něco vybuchlo. Zajímá mě, co za následky to nese pro lidi poblíž. Připomíná mi to Černobyl. Je to stejné jako tehdy," řekl jeden z obyvatel Ňonoksy.

Kreml připustil, že došlo k explozi zbraně, která měla být sestavená za pomoci nové technologie. Sovětské námořnictvo v Archangelské oblasti, kde vesnice leží, testovalo rakety od roku 1954. Hrozbu radioaktivního zamoření ale ruské úřady okamžitě vyvrátily.

V neprospěch jejich prohlášení hovoří však skutečnost, že pět sledovacích stanic, které mají za úkol monitoring systému jaderných zkoušek v Rusku, náhle přestalo fungovat.

To potvrdila CTBTO (Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek). Jedním z prvních, kteří na možnou souvislost mezi výbuchem a "výpadkem" stanic upozornili, byl výkonný tajemník CTBTO Lassina Zerbo.

"Pro požadavky na detekci se analyzují data v nebo blízkosti cesty potenciálního oblaku z exploze. Řešíme také technické problémy staničních operátorů na dvou sousedících stanicích. Všechny údaje jsou k dispozici našim členským státům," informoval na twitteru a připojil předpokládanou mapu pohybu radioaktivního mraku po výbuchu v Severodvinsku. Ta byla založena na povětrnostních podmínkách ve dnech následujících po výbuchu.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . Were also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

Na území Ruska se nachází celkem sedm radiačních monitorovacích stanic. Náhlá porucha na čtyřech nebo pěti z nich najednou je podle odborníků důkazem úmyslného uzavření těchto stanic. Shodují se také na tom, že je podezřelé, že se výpadek objevil právě u těch stanic, které mohly zaznamenat potenciální zvýšení radiace.

Konspiračních teorií o tom, co vlastně zhruba 50 kilometrů od Ňonoksy vybuchlo, je hned několik. Všeobecné obavy z radiace rozvířila i některá média, která zveřejnila nepotvrzenou informaci o tom, že lidé, kteří byli v přímé blízkosti výbuchu, měli radiační popáleniny. Do nemocnice je měl odvážet vrtulník a doprovod v ochranných oblecích. Portál Baza dokonce zveřejnil jména všech obětí exploze.

Mezi nejčastěji skloňovanými teoriemi je selhání při testu či manipulace s jadernou hlavicí, nebo použití obrovského zařízení, které produkuje rentgenové záření. Takové, které se používá například při detekci poškození staveb. Výbuch takového zařízení by ale neovlivnil míru radiace v Severodvinsku a okolí.

V úvahu připadá i "atomová baterie", tedy zařízení podobné jadernému reaktoru, které ale namísto štěpení využívá přirozený rozpad atomů a teplo, které se při tom uvolňuje. Takové zařízení by ale nebylo možné umístit do rakety, o které hovořily ruské úřady. Konspirační teoretikové berou do úvahy i "superraketu" Burevestnik na jaderný pohon.

Ta měla mít podle vyjádření šéfa Kremlu Vladimíra Putina téměř neomezený dolet a prorazit jakoukoli protiraketovou obranu. Její testování probíhalo v oblasti do roku 2017. Při pokusu o vyzvednutí této rakety ze dna moře mělo dojít k výbuchu. Tuto verzi podporuje loď sloužící k převozu radioaktivního materiálu, která se v době tragédie nacházela nedaleko Ňonoksy.