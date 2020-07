Opatření jen zhorší situaci na podzim. Je to festival stupidity, zuří Šmucler

Na pandemii koronaviru má prezident České stomatologické komory Roman Šmucler poměrně jasný názor a vůči vládám zaujal tvrdý postoj. "Nemoc, která má jen 1 % vážných průběhů už mnoho měsíců. Přijde se asi na desetinu nakažených - vážných průběhů je tedy reálně tak promile. A reálně mrtvých? Zlomek toho," napsal na sociálních sítích a svá slova podepřel údaji z webu Worldometers.

Ty ukazují, že aktuálně je na celém světě přes 4,7 milionu aktivních případů, z nichž "jen" necelých 59 tisíc je doprovázeno těžkým průběhem nemoci, tj. jedno procento. Zbylých 99 procent aktuálně nemocných pacientů má průběh lehký.

Aktivní a ukončené případy onemocnění Covid-19

Co se uzavřených případů týče, z necelých osmi milionů se přes 7,3 milionu pacientů z nemoci vyléčilo (93 procent) a více než půl milionu jich umřelo, což představuje sedm procent. S postupem vlády Šmucler nesouhlasí a ostře se proti němu ohrazuje.

"Karantény jen posouvají onemocnění do podzimu a zvyšují škody. Měl by se najít politik, který tento festival stupidity zastaví a zachrání západní svět. Nedejbože, aby přišla chřipka nebo spalničky! To by se současné vlády sesypaly," prohlásil.

"Kliničti lékaři mají drahé legrace politiků a lékařů-politiků už plné zuby. Potřebujeme kapacitu a zdroje pro fakt nemocné. Na celé zemi je méně fakt nemocných covidem, než v Česku s rakovinou," dodal. Šmucler kritizuje rozhodnutí vlády, ale také třeba postoj Světové zdravotnické organizace dlouhodobě. Místo izolace je zastáncem tzv. promořování populace.

"Promořuje se celý svět. Udržet to nejde a chytří nechtějí, aby se na podzim potkal Covid-19 s chřipkou. Nemáme dost očkovacích látek a Češi by to beztak ignorovali," napsal již dříve. Na nebezpečí střetu koronaviru s chřipkovou epidemií upozorňují i hygienici Evropské unie.

Jejich souběh by nemusel zdravotní systém zvládnout. Proočkovanost je v Česku nicméně nízká a vakcín bude navíc méně, než by bylo potřeba. Kvůli přísným opatřením, která panovala letos na jaře, bylo výrazně méně případů chřipky.

Je však otázkou, jak bude vláda postupovat při druhé vlně koronaviru. Jarní opatření měla totiž obrovské dopady na ekonomiku. "Doufám, že na podzim všechno nezavřeme, ale druhá vlna je hodně pravděpodobná. Opatření jsou velmi rozvolněna," uvedl již dříve epidemiolog Roman Prymula.