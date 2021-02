Opatření mohou skončit. 3 scénáře, co se v pondělí stane s Českem

Po pěti měsících končí v Česku nouzový stav. A stále se neví, co přesně se v pondělí stane. Pokud se vláda nedohodne s hejtmany, mohla by skončit některá opatření. Redakce TN.cz připravila tři možné scénáře.

Česko stojí po pěti měsících nouzového stavu na rozcestí. Sněmovna neschválila jeho prodloužení, a v neděli tak končí. Vláda usiluje o žádost hejtmanů o vyhlášení dalšího stavu nouze. Dohoda ale není jistá.

Plán premiéra Andreje Babiše (ANO) navíc naráží na odpor několika ústavních právníků. Podle místopředsedy legislativní rady vlády Aleše Gerlocha by bylo vyhlášení nouzového stavu i přes účast hejtmanů protiústavní.

Jaké jsou tři možné scénáře, co čeká Česko od pondělí?

1. Nouzový stav skončí, přestanou platit opatření

Všechna současná opatření jsou navázaná na nouzový stav. Když skončí, přestanou platit. Nová opatření menšího rozsahu může vyhlásit ministerstvo zdravotnictví, hejtman nebo krajská hygiena. To se ale dosud nestalo.

Nedá se proto vyloučit, že pokud ztroskotá vyjednávání s hejtmany a ministerstvo by nestihlo opatření bez vazby na nouzový stav zavést, Česko si připomene život bez zákazů. Některé podniky s tím dokonce počítají a už se připravují na otevření.

Bez stavu nouze kontrolují nařízení ministerstva soudy. Ty už loni na jaře rozhodly, že opatření musejí být detailně vysvětlená a zacílená. Například plošné zavření hospod a restaurací by tak mohlo narazit. Kraje by mohly vyhlásit stav nebezpečí a vydat vlastní opatření. To by ale znamenalo, že v každém regionu budou platit jiná pravidla.

2. Ministerstvo stihne vyhlásit nová opatření

Dohodu s hejtmany se sice nepodaří vyjednat, ale ministerstvo zdravotnictví s tím dopředu počítalo a ještě v neděli vyhlásí nová opatření s platností od pondělí. I to se může stát.

Jednalo by se určitě o nošení roušek a respirátorů nebo omezení počtu účastníků hromadných akcí. Zakázat vycházení bez nouzového stavu nejde, obchody budou otevřené. A otazníky visí nad restauracemi a službami.

3. Nouzový stav bude pokračovat dva týdny, ale rozvolní se

Vláda chce, aby ji hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu. To by znamenalo, že současný sice přestane platit o půlnoci, ale rovnou vejde v platnost nový. Podle ústavních právníků by ho mohla okamžitě zrušit Poslanecká sněmovna, protože důvod vyhlášení by byl stejný jako ten, s nímž ve čtvrtek nesouhlasila.

Hejtmani ale nechtějí vládě pomoct nouzový stav protáhnout o další měsíc. Žádali by pouze o dva týdny, kladou si navíc několik podmínek. Chtějí zrušit opatření, která považují za nesmyslná. Otevřít by se podle hejtmanů měli v regulovaném režimu obchody nebo venkovní sportoviště. Na jednání s vládou zazněl i požadavek otevřít co nejrychleji školy.

Babiš prý s podmínkami hejtmanů v sobotu nesouhlasil. "Premiér Andrej Babiš na probíhajícím jednání s hejtmany prakticky odmítá změny opatření kromě zrušení večerky v 9 hodin, o kterých ale včera sám řekl, že nefungují," napsal na twitter pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Během dvou týdnů by pak podle hejtmanů měla vláda prosadit protipandemický zákon, který má ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předložit v pondělí.

Babiš promluvil o dosavadních výsledcích jednání s hejtmany: