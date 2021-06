Roušky, testy, opatření: Co vás čeká v oblíbených destinacích? PŘEHLED

Španělsko

Nouzový stav ve Španělsku skončil začátkem května, čímž skončila většina celoplošných protiepidemických opatření. Každá autonomní oblast si tak stanovuje vlastní podmínky a restrikce. V celém Španělsku nadále platí povinnost nosit roušky uvnitř i venku, od 26. června ale bude možné je ve vnějších prostorech odložit při podmínce dodržování 1,5metrových rozestupů.

Záleží ale na jednotlivých autonomních oblastech, zda se rozhodnou povinnost nošení roušek venku ponechat. Po svém si také upravují kapacitu restaurací či barů a jejich otevírací dobu.

Například Valencijské společenství, které leží na pobřeží Středozemního moře a ročně přiláká mnoho turistů (směřujících zejména do města Valencie), nyní pracuje na plánu rozvolňování od 1. července. Počítá se s tím, že v přírodě nebo na plážích lidé odloží roušky (v tuto chvíli jsou v těchto místech stále povinné), v ulicích si je ale za určitých podmínek budou muset ještě ponechat.

Noční hospody, bary či diskotéky valencijská vláda od července zřejmě ponechá otevřené do třetí hodiny ranní. Prozatím do 30. června platí, že musí zavřít nejpozději ve dvě hodiny ráno a nesmí se tam tančit. Hotelové restaurace a bary musí zavřít v jednu ráno a od půlnoci už nesmí přijímat nové hosty.

V sousedním Katalánsku se rozvolňuje noční život od 21. června. Podniky mohou mít otevřeno do půl čtvrté ráno, tanec je povolený (ale s nasazenou rouškou) a lidé se mohou sdružovat maximálně po šesti lidech uvnitř a deseti venku.

I v Andalusii lidé zatím musí mít na plážích ochranné pomůcky, které si mohou odložit pouze před koupáním. Kavárny a restaurace zavírají o půlnoci, noční podniky ve dvě ráno.

Podmínky pro vstup: potvrzení o dokončením očkování (min. 14 dní od poslední dávky), negativní PCR nebo antigenní test nebo potvrzení o prodělání covidu-19 (platí po 180 dní)

Podmínky pro návrat do ČR: negativní PCR nebo antigenní test před cestou, PCR test po příjezdu (neplatí pro ty, kteří se vraceli indiviuální dopravou, například autem), samoizolace (do výsledku testu po příjezdu) – výjimku mají očkovaní lidé (i s pouze první dávkou, od které uplynulo 22 dní) a ti, kteří prodělali covid-19

Itálie

V Itálii až do 31. července stále platí nouzový stav. Epidemická situace je v některých regionech ale lepší, takže jsou tam opatření mírnější. Regiony v tzv. bílé zóně mají restrikce nejmírnější, v podstatě se v nich počítá s obnovením normálního života. Je v nich povoleno noční vycházení, jsou otevřené kryté bazény, zábavní parky, herny a kasina či rekreační centra. Diskotéky a taneční kluby ale stále otevřené nejsou.

Roušky jsou nicméně povinné na celém území Itálie, a to i v bílých zónách. Aktuálně, s platnostní do 20. června, je do bílé zóny řazena větší část regionů, bez obav tak lidé mohou vyrazit do Říma, Benátek, Milána, Bibione, Bologni či do Sardinie.

V žluté zóně je zákaz nočního vycházení a v restauracích mohou zákazníci sedět pouze venku. Bazény jsou otevřené pouze venkovní. V tuto chvíli se to týká regionů Kalábrie, Kampánie, Sicílie či Toskánska. Očekává se však, že během června se všechny regiony přesunou do bílé zóny. V oranžové a červené zóně aktuálně nejsou žádné regiony.

Podmínky pro vstup: negativní PCR nebo antigenní test na covid-19, který není starší než 48 hodin

Podmínky pro návrat do ČR: negativní PCR nebo antigenní test – výjimku mají očkovaní lidé (i s pouze první dávkou, od které uplynulo 22 dní) a ti, kteří prodělali covid-19

Chorvatsko

Chorvatsko čeká od 1. července další rozvolnění. Lidé se budou moci účastnit hromadných venkovních akcí, pokud budou mít covid pas a v něm platné potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělání nemoci.

Co se týče nošení roušek, v Chorvatsku jsou stále povinné ve vnitřních prostorech, kde není možné zajistit dostatečné rozestupy. To platí mimo jiné například pro obchody nebo hromadnou dopravu. Restaurace a další podniky mohou být otevřené do půlnoci. Mezi půlnocí a šestou ranní platí zákaz prodávání alkoholu.

Podmínky pro vstup: nejsou potřeba žádné doklady o bezinfekčnosti

Chorvatsko nově pro Českou republiku zrušilo povinnost předkládání negativního testu či potvrzení o očkování. Podmínky pro vstup tak budou stejné jako v době před pandemií, stačí pouze pas či občanka (i pro děti). Nové opatření by mohlo platit buď už během víkendu, nebo od příštího týdne.

Podmínky pro návrat do ČR: negativní antigenní nebo PCR test – výjimku mají očkovaní lidé (i s pouze první dávkou, od které uplynulo 22 dní) a ti, kteří prodělali covid-19

Řecko

Od 19. června se v Řecku otevírají dětská hřiště, zábavní parky, wellness centra a v obchodech bude moci být jeden zákazník na 16 metrů čtverečních. Očekává se, že od července by se mohl zrušit zákaz nočního vycházení, který aktuálně platí od půl druhé do páté hodiny ranní.

Roušky jsou v Řecku povinné ve vnitřních prostorech i na veřejném prostranství, to znamená i na plážích. Restaurace mají otevřené pro zákazníky pouze venkovní posezení. Muzea a archeologická naleziště včetně hojně navštěvovaných památek, jako je Akropolis v Athénách, jsou otevřené.





Podmínky pro vstup: negativní PCR nebo antigenní test (max. 72 hodin starý), potvrzení o očkování (14 dní po poslední dávce) či prodělání covidu-19

Podmínky pro návrat do ČR: negativní PCR nebo antigenní test před cestou, PCR test po příjezdu (neplatí pro ty, kteří se vraceli indiviuální dopravou, například autem), samoizolace – výjimku mají očkovaní lidé (i s pouze první dávkou, od které uplynulo 22 dní) a ti, kteří prodělali covid-19

Bulharsko

Opatření v Bulharsku jsou do velké míry už rozvolněná. Otevřené jsou trhy, dětská centra, tělocvičny a fitness centra, restaurace, bary, povolené jsou kulturní akce včetně různých festivalů.

Ve vnitřních prostorech restaurací a dalších podniků nebo na trzích a tržnicích na sobě musí mít lidé roušky a maximální povolená kapacita v podnicích je většinou omezena na 50 procent.

Vláda zvažuje upustit od nošení roušek například v tělocvičnách nebo menších obchodech, ovšem pod podmínkou, že všichni přítomni budou očkovaní. Ve velkých nákupních centrech a supermarketech se změna nechystá, vzhledem k riziku nákazy tam roušky budou platit i nadále.

Podmínky pro vstup: stejně jako v případě Chorvatska nemusí čeští turisté předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti – výjimku mají očkovaní lidé (i s pouze první dávkou, od které uplynulo 22 dní) a ti, kteří prodělali covid-19

Podmínky pro návrat do ČR: negativní antigenní nebo PCR test

Egypt

Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že Egypt stále spadá do kategorie vysoce rizikových zemí, takže se tam nedoporučuje cestovat za účelem turistiky.

V Egyptě je povinné mít ve vnitřních veřejných prostorech roušku. Hotely mohou naplnit svou kapacitu pouze z 50 procent, snížená kapacita platí i pro kavárny, sportovní kluby, kina či restaurace. Zákaz vycházení v noci zde již neplatí.

Opatření jsou plně v kompetenci místních úřadů a mohou se poměrně rychle změnit v návaznosti na epidemickou situaci. Mohou tak během chvíle uzavřít veřejná prostranství, včetně parků a pláží.





Podmínky pro vstup: negativní PCR test (max. 72 hodin starý)

Podstoupit test je možné i v letoviscích, ministerstvo zahraničních věcí však důrazně doporučuje se nechat otestovat před odletem. "Léčba v nemocnicích může přijít až na 15 000 Kč/den. Nakaženou osobu nelze repatriovat běžným letem a nelze ovlivnit její případné umístění do karantény či do nemocnice," varuje.

Podmínky pro návrat do ČR: negativní PCR test před cestou, PCR test po příjezdu (lidé s očkováním či prodělanou nákazou mohou popříjezdový test absolvovat ihned po příjezdu), samoizolace

Turecko

Od 1. června v zemi platí zákaz vycházení od 22 hodiny do 5 hodiny ranní s výjimkou neděle, kdy platí zákaz vycházení po celý den s určitými výjimkami, mezi které patří například nakupování potravin. Lidé ale musí jít do nejbližšího obchodu, ty jsou v neděli otevřeny pouze od 10 do 17 hodin.

V restauracích a kavárnách platí, že ve vnitřních prostorech mohou sedět maximálně dva lidé u stolu a venku tři lidé. V hotelích mohou na jídlo zajít pouze hosté, kteří tam jsou ubytovaní.

Na veřejných prostranstvích je zakázáno kouřit. Nošení roušek je povinné všude.

Podmínky pro vstup: negativní PCR test, potvrzení o ukončeném očkování či prodělání nemoci covid-19

Podmínky pro návrat do ČR: negativní PCR test před cestou, PCR test po příjezdu (lidé s očkováním či prodělanou nákazou mohou popříjezdový test absolvovat ihned po příjezdu), samoizolace

