Fofr na hranicích. Zdravotníci za jediný den změřili teplotu tisícům lidí!

Letáky o šíření koronaviru a rady, jak se chovat, dostávají všichni řidiči na deseti hraničních přechodech. Každý, kdo se vrací z Itálie a cestující autobusů, prochází měřením teploty.

Hasiči si zapisují údaje o cestujících. V záznamu jsou telefonní čísla, registrační značka vozu a naměřená teplota.

"Včera mi bylo trošku špatně, tak jsem to hlásil v úterý dispečerům a poslali mě sem, ať si zajedu radši na kontrolu. Myslím si, že je to na místě. I kdyby to mělo být jenom preventivní,“ uvedl jeden z kontrolovaných cestujících.

"Byla změřena teplota 9600 lidí. Šest případů bylo řešeno jako podezření na koronavirus,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Teplotu přes 38 stupňů měli dva cestující v autobusu jedoucím z rakouského Salcburku. Opakované měření ukázalo normální hodnoty, a tak vůz s dvaceti lidmi mohl pokračovat dál.

"Teď už nic nebrání tomu, abychom v případě potřeby zahájili odběry a testy vzorků přímo na těch hraničních přechodech,“ dodal Jan Hamáček.

Odběry zajišťuje od úterý třicet vojenských zdravotníků. Případný převoz pacientů na infekční oddělení zajišťuje záchranná služba.