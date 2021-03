Opatření odtržené od reality. Roušky ve školce jsou nesmysl, míní učitelky

Při návratu dětí do škol budou muset být podle ministra školství přijata další režimová opatření, mezi kterými je i povinnost nošení chirurgických roušek a respirátorů ve všech školách, včetně těch mateřských. Podle pedagogů je to ale nesmysl. Malé děti si sice na roušku zvyknou, zacházet s ní správně ale nebudou.

V dopisu, který obdržel místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Karel Rais, ministr školství Robert Plaga (za ANO) popsal varianty návratu dětí do škol a zdůraznil nutnost posílení režimových opatření. V rámci nich ministerstvo plánuje rozšířit povinnost nošení respirátorů FFP2, příp. chirurgických roušek, a to "včetně předškolního a speciálního vzdělávání".

"Máme tu agresivní britskou variantu. Je tedy na místě, aby ta režimová opatření, která se ukazují, že fungují, to znamená nošení respirátorů, u menších dětí chirurgických roušek, byla, pokud je to možné, realizována. Protože to brání velmi efektivně šíření viru," zdůvodnil toto opatření ve čtvrtek Plaga.

"Samozřejmě to neznamená, že to bude povinné tam, kde to neumožňuje – například ve speciálních školách – postižení toho dítěte," dodal ministr. Malé děti v mateřských školách na sobě podle pedagogů roušky snesou a zvyknou si. Přesto je podle nich toto režimové opatření nesmysl.

"Přinese to víc škody než užitku, to říkám ze svých zkušeností. Děti jsou úžasné, naučí se spoustu věcí velice rychle. Respektují je, nemají s tím takový problém, nemají předsudky jako my dospělí," říká hlavní koordinátorka pro MŠ v rámci Pedagogické komory a bývalá ředitelka v MŠ Milena Mottlová.

"Nicméně smrkají, kýchají, hrají si, dotýkají se, xkrát si to budou sundávat. Ta rouška bude osahaná, budou vdechovat, co vdechovat nemají. Ony to nebudou cítit jako takový problém, přizpůsobí se tomu, ale myslím, že víc věcí je v tomto ohledu negativních než pozitivních," říká.

Problém tak spočívá především v tom, že děti nebudou roušky správně nosit a správně s nimi zacházet. "Xkrát za den je budou sundávat, pokládat, xkrát je budou někde hledat, bez problémů si je budou vyměňovat, když na nich budou mít krásné obrázky," popisuje Mottlová, jak pravděpodobně bude vypadat reálné fungování tohoto opatření ve školkách.

Opatření může ohrozit i bezpečnost dětí

Podobně na problematiku nahlíží i ředitelka mateřské školy Gabriela Lacková. "Je to naprostá hloupost. Ty děti jsou šikovné, zvyknou si na všechno. Představte si ale, že máte 28 dětí ve třídě. Musíte vymyslet, když si ty roušky sundají, kde si je položí, jak si je zase vezmou zpátky, jestli si je nepomíchají. Teče jim třeba soplík. Nebo když mluví, tak je rouška za chvilku vlhká. Kdo jim to bude pořád hlídat, měnit, to je zkrátka nesmysl," vyjádřila se.

"Navíc nám za chvilku začnou panovat vysoké teploty, je jaro. Neumím si to představit, až bude 30 stupňů. Ony v tom nevydrží. Co jejich kůže? Mnozí jsou alergici, astmatici, mají kožní problémy," vysvětluje potíže, které jsou s plánovaným opatřením spojené.

"Bude ohrožena i jejich bezpečnost, protože v tom množství dětí s rouškami včas nezareagujeme a nezachytíme, kdo nás volá o pomoc. Takhle pohledově hned vidíme mimiku obličeje dítěte, okamžitě přiřazujeme hlas. V respirátorech jde všechno mnohem hůře," obává se.

Respirátory nejsou vítané ani u personálu

Ani u dospělých není nošení respirátorů ve školce snadnou záležitostí. "Jsou dva pohledy. První je ochrana zaměstnanců. Máme i starší paní učitelky, které se obávají o svoje zdraví. Máme tu mladší učitelky, které se starají o nemocné rodiče, takže se chtějí chránit," svěřila se Lacková.

"Na druhou stranu mít respirátor ve školce šest hodin při činnostech s dětmi je neúnosné. Další věc je, že děti potřebují vidět naši mimiku, když s nimi mluvíme. Lépe je nám rozumět, je to důležité i pro logopedické chvilky. Potřebují vidět náš úsměv. I třeba přísný obličej. Z tohoto pohledu to pro ty děti není vhodné," komentuje ředitelka Plagův návrh.

"My těm dětem utíráme dupku, krmíme je, utíráme jim nosánek, my jsme s nimi v blízkém kontaktu. Když pláčou, tak se k nám přitulí. Nejsem si jistá, jak nás ten respirátor ochrání," myslí si Lacková. Věří, že pedagogy ochrání spíše očkování. Z jejích kolegů využilo možnost vakcíny zhruba 60 procent. "Myslím si, že lidé, kteří jsou naočkovaní, by ty respirátory mít nemuseli," dodává.

