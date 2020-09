Opatření pro učitele jsou podle Plagy zbytečná. Ministr cílí hlavně na žáky

Dvě desítky škol podle ministerstva školství musely zůstat zavřené. Zřizovatelé a zřejmě i ministerstvo podcenili to, že koronavirus může koncem prázdnin vyklidit sborovny. Příkladem je Zlínsko. Po společném školení pedagogických pracovníků skončilo 96 kantorů v karanténě.

"Byla dodržena veškerá hygienická opatření a to, že se tam objevil někdo nakažený a že se podařilo všechny dotrasovat, považuji za úspěch," řekl poslanec a radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík (STAN).

Ministr školství Robert Plaga dává od problému ruce pryč. Tvrdí, že o veškerých protiepidemických opatřeních rozhodují krajské hygienické stanice nebo ministerstvo zdravotnictví.

"To, že došlo k nákaze, je věc nemilá, ale Covid tady je a bude i v průběhu podzimu a měly by se takové akce do budoucna omezit? To je otázka na ministra zdravotnictví, případně na hlavní hygieničku," řekl Plaga.

Za nečinnost ministra školství tvrdě kritizuje i část opozice. "Padá to jednoznačně na hlavu ministra školství. Ten měl už v srpnu, kdy předkládal zákon, počítat s tím, že bude část pedagogického sboru v karanténě," tvrdí poslanec Lukáš Bartoň (Piráti).

"Já rozporuju ta opatření ministerstva školství i zdravotnictví. To, co předvedly v červnu, byla hrůza. To, co předvádějí teď, je menší hrůza," řekl předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší.

Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý prohlásil, že je potřeba podnikat opatření taková, aby se nezavíraly celé školy.

V některých sousedních zemích, například v Bavorsku nebo na Slovensku, musejí starší žáci povinně ve školách nosit roušky. Na Slovensku se to týká i kantorů.