Opatření proti koronaviru v práci. S těmito se v Česku setkáte nejčastěji

Téměř 40 tisíc nakažených a přes 1100 hospitalizovaných. Taková je aktuální bilance koronavirové epidemie v Česku. Lidé zhoršující se vývoj pociťují i v práci.

Kromě vládních opatření totiž řada firem zavedla svoje vlastní. Mají snížit zdravotní i ekonomická rizika. Se kterými se čeští zaměstnanci v poslední době setkávají nebo teprve setkají nejčastěji?

Práce z domova

Komu to profese umožňuje, zná práci v režimu home office už z jara. Některá odvětví ho využívala už před pandemií a přechod na tento způsob práce je nezaskočil. Další firmy ho pak postupně zaváděly během první vlny. Na podzim se začíná práce z domova ve velkém vracet.

"Současný stav dokazuje, že kdo tuto situaci nepodcenil a investoval například do kvalitního videokonferenčního řešení a proškolení zaměstnanců na téma efektivní komunikace a týmové spolupráce na dálku, je na další omezení fyzické účasti na pracovišti připraven. A kdo tuto situaci naopak zanedbal, má nejvyšší čas to rychle napravit," uvedl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Zmenšování pracovních prostor

Zůstává však spousta firem, které si zavést home office z různých důvodů nemohly dovolit. Řešením je třeba změna setkávání kolegů na pracovišti. Někde se ruší open space prostory nebo velké zasedačky a nahrazují se takzvanými huddle rooms, komorními místnostmi pro menší týmy.

"Příkladem jsou i takzvané huddle rooms, komorní místnosti ideální pro spolupráci menšího týmu. Ty jsou navíc dobře izolované a technicky plnohodnotně vybavené pro efektivní připojení na videokonferenci s dalšími členy týmu, zákazníky či spolupracujícími subjekty,“ domnívá se Andrej Hronec ze společnosti Audiopro.

Rozdělení na několik pracovních týmů

Jedním z řešení, ke kterým se české firmy uchylují, je i rozdělení zaměstnanců do několika týmů. Ty se pak vzájemně nepotkávají. Třeba společnost SSI Group už na jaře zavedla tři týmy A, B a C. Jednotliví členové se nesměli setkat v práci, ale ani ve volném čase. Týmy A a B se střídaly po týdnu, o víkendu se kanceláře kompletně dezinfikovaly. Tým C nesměl do kanceláří vůbec. Od poloviny září v tomto režimu firma opět funguje.

Dokonale čisté pracoviště

„Situace spojená s pandemií koronaviru některým firmám ukázala, že otázku čistoty a hygieny do té doby systematicky neřešily nebo ji věnovaly nedostatečnou pozornost. Například do té doby volily nevhodné pracovní postupy, technologie či neprofesionální úklidové firmy. Pokud uklízeč pouze navlhčí podlahy mokrým mopem a roztírá špínu po celém objektu, je jisté, že takový úklid naprosto nesplňuje cíl,“ popisuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Podle něj nejsou dezinfekční prostředky samospásné. "Dezinfekce bez předchozího vyčištění povrchů není účinná ani z poloviny. Funkčním řešením je například čištění horkou párou, které odstraní nečistoty a umí zlikvidovat většinu běžných bakterií a obalených virů," doplnil.

Důraz na osobní hygienu

Na prevenci a častější hygienu musejí myslet i zaměstnanci samotní. Nejde přitom o pravidelné mytí rukou, které by mělo být základem i mimo epidemii, ale zejména o úklid vlastního pracovního místa. Bakterie a viry se hromadí a šíří na klávesnicích, stolech i displejích chytrých telefonů. Zapomínat by se nemělo ani na kávovary, mikrovlnné trouby nebo nádobí ve společných kuchyňkách.

