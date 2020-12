Češi "žalovali" a oblíbená atrakce musela zavřít! Na sjezdovkách jsou davy

Bezpečnostní opatření se dotýkají i pobytu v přírodě. I když sezóna zrovna začala, s přestupem do pátého stupně se například musely uzavřít lyžařské areály. I přes to, že se lanovky zastavily, lidé na sjezdovky vyrazili. O přerušení provozu na základě stížností veřejnosti nyní informovala i unikátní atrakce s výhledem na Šumavu.

V Česku platí přísná bezpečnostní opatření, i přes den by měli Češi podle vládní vyhlášky omezit volný pohyb. Výjimkou jsou například cesty za účelem pobytu v přírodě. Mnoho lidí proto využívá každou volnou chvíli k opuštění domu, ve kterém jinak tráví v současné chvíli velké množství času.

Kvůli bezpečnostním opatřením musela zavřít celá řada podniků a atrakcí, to se dotklo i rekreace v přírodě. S přechodem do pátého stupně systému PES například přestaly jezdit vleky a lanovky v českých lyžařských areálech.

To ale lidi neodradilo, mnozí vyrazili na hory a vyváželi se do kopce autem. Plno bylo v úterý například v Krušných horách, kde lidé přespávají v karavanech. Situace se nezměnila ani ve středu, na to už některé areály musely reagovat.

"Prosíme návštěvníky areálu, aby nevstupovali na sjezdovky! Bobování z důvodu shlukování velkého počtu osob není umožněno! Prosíme návštěvníky, aby respektovali nařízení. Děkujeme," reagoval na množství návštěvníků areál Monínec.

O uzavření také informovala unikátní atrakce Stezka korunami stromů Lipno. "Byli jsme kontaktování Policií České republiky a na základě udání z řad veřejnosti jsme nuceni Stezku korunami stromů do odvolání uzavřít. Přestože je podle nás pobyt na čerstvém vzduchu zdravý a při dodržování všech protiepidemických opatření jsou rizika naprosto minimální, nechceme riskovat persekuci našich klientů," zveřejnila společnost.

Klientům, kteří již mají nakoupené vstupenky a těšili se například na novoroční výstup na stezku, společnost bude vstupné 100% kompenzovat.