Opatření v oranžových regionech: Zavřené hospody, povinná dezinfekce

Ministerstvo zdravotnictví v pátek aktualizovalo koronavirový semafor, kde se na následujících sedm dní oranžově zbarvilo kromě Prahy dalších pět okresů. Znamená to, že zde platí druhý pohotovostní stupeň, protože v těchto regionech propukl komunitní přenos nemoci.



Mezi oranžové okresy se zařadil nově Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. Ve stejné barvě zůstává i nadále hlavní město.



Podle informací ministerstva zdravotnictví budou hygienici na situaci reagovat a zpřísní zde opatření. Od pondělí tak v těchto okresech dojde k omezení otevírací doby jednotlivých stravovacích zařízení, ty budou muset mít od půlnoci do šesté hodiny ráno zavřeno.



Hygienici Středočeského kraje již avizovali, že od pondělí omezí otevírací dobu restaurací a barů právě v tomto čase. "Nejzatíženějšími regiony jsou Praha a Středočeský kraj. V této chvíli je nejdůležitější individuální zodpovědnost každého z nás,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Mimo to bude v Praze platit také další zvláštní opatření. Lidé si budou muset od pondělí dezinfikovat ruce při vstupu do všech vnitřních prostor veřejných budov, jako například obchodů a restaurací. Informoval o tom v pátek primátor Zdeněk Hřib (Piráti).



Kontrolu by měl provádět provozovatel a v případě, že si člověk při vstupu ruce nevydezinfikuje, neměl by být vůbec do prostoru vpuštěn.



Od 10. září navíc platí povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov po celé České republice. Mimo to je nutné zakrývat si nos i ústa při cestování veřejnou hromadnou dopravou, v taxících, při návštěvě úřadů, nebo zdravotnických a sociálních zařízeních.



Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová zároveň varovala, že nejvíce rizikové zůstávají i nadále hromadné a další společenské a soukromé akce, kde se nachází více lidí pohromadě. "Apeluji na všechny občany, aby zvážili návštěvu těchto akcí a dodržovali základní hygienická pravidla,“ dodala Jágrová.

