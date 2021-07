Operace až za dva roky. Na tyto typy zákroků pacienti čekají nejdéle

Například pan Prskavec čekal na totální náhradu kolene jeden a třičtvrtě roku. "První termín jsem měl 6. prosince loňského roku a samozřejmě kvůli opatřením se posunul," svěřil se televizi Nova.

"V tuhle chvíli se dá říct, že jedeme na plné obrátky, protože tím, že nám zbývá několik set pacientů z té covidové doby odoperovat, tak jsme si žádný prázdninový režim ani nemohli dovolit," uvedl ortoped Roman Mizera, který působí v liberecké nemocnici.

"Já pevně věřím, že v průběhu roku 2022, pokud se zas nestane něco nepředvídatelného, bychom to operační manko měli postupně dohnat," dodal.

Rozhodující je prý v tuto chvíli akutnost případu. Prázdninový režim si letos nemohla dovolit ani ostravská fakultní nemocnice. "Dokonce v rámci té akutní operativy operujeme víc než loňské roky, takže ten výkon je maximální," prozradila lékařka Zuzana Čermáková.

V nemocnici v Plzni prý chtějí odbavit čekající pacienty do několika měsíců a obvolávají je s termíny do jednoho týdne. Na rychlou nabídku prý ale pacienti často reagují negativně s tím, že si radši počkají na pozdější, nemocnicí přidělený termín.

"Kdybychom mluvili o plánovaných neonkologických operacích, tak jsou to tři tisíce pacientů, kteří čekají na svůj zákrok. Teď se setkáváme s přednosty a primáři našich chirurgických oborů, abychom si řekli, jaká skupina je největší a budeme se snažit tyto skupiny upřednostnit," vysvětlil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Nejdéle se čeká na operaci kloubů

Nejdéle si podle lékařů na operaci počkají pacienti s problémy s klouby, jako jsou třeba kyčle nebo kolena. Před pandemií se na tyto výkony čekalo i rok, teď to může být až dva a půl roku.

"Nejzásadnější čekací lhůta je na totální endoprotézy, tady je čekací lhůta i dva roky," uvedla mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo. "Teď se tedy jedná o jeden až dva roky čekací dobu na operaci velkých kloubů. Pacienty, kteří mají největší bolesti, se snažíme předřadit," prozradil Mizera.

Měsíce se čeká na operaci vrozených vad nohou, tedy třeba vybočených palců. V průměru několik týdnů zabere čekání na operaci křečových žil.

"Nejkratší čekací doba je na operaci žlučníku, to je do dvou týdnů. Budou to minimálně dvě stovky pacientů," řekl ředitel FN Plzeň. Krátká čekací doba je i v případě operací mozku anebo míchy. Na sál se pacienti v některých nemocnicích dostanou hned, jinde si počkají maximálně čtyři týdny.

Podle lékařů se nikdy neodkládají akutní operace, jako jsou třeba otevřené zlomeniny, krvácení a ve většině případů i operace slepého střeva.

Nejdéle si podle lékařů počkají na operaci pacienti s problémy s klouby. Na reportáž Televizních novin se podívejte ZDE: