Operace nebo rozbitý pokoj? Pojištění na dovolené je důležité!

Pokud plánujeme nákup letní dovolené, rozhodně bychom neměli podcenit cestovní pojištění a neměli bychom na něm ani šetřit. Pokud ho totiž nemáme a přijde nečekaná událost, může to být velký problém. Ať už se jedná o ztrátu zavazadel, ošetření nebo škodu způsobenou v hotelu. Jde totiž často o vysoké částky, které nás mohou dostat i do velkých dluhů.

Cena cestovního pojištění začíná v průměru na dvaceti korunách za den. Za to dražší, které ale kryje víc možných nepříjemných událostí, dáte i kolem dvou stovek. Ať už jde o desetikoruny nebo stovky, jsou to peníze, které můžou ušetřit i miliony. "Tady bych doporučoval do pojištění skutečně investovat, například operace může vyjít na statisíce až miliony korun," radil Jan Bezděk z CK Fischer.

"Když si uvědomíte, že za den cestovního pojištění, zaplatíte to samé, co za jedno pivo, tak by člověk vlastně vůbec neměl přemýšlet o tom, proč si brát to nejlevnější," vysvětlil Vlastimil Divoký, odborník na pojištění.

"Cestovní kancelář má obvykle své specifické pojištění, které jsou postaveny na míru cestovní kanceláře, takže se jedná zejména o zdraví a pak zrušení cesty," řekl Ondřej Rušikvas z Blue Style.

Kromě zrušení zájezdu jsou tu i další rizika. Například ztráta zavazadla, zrušení letu nebo odpovědnost za škodu. "Můžete udělat něco s hotelovým vybavením, do někoho strčit omylem u bazénu nebo rozbít při návštěvě nějakou drahocennou věc," dodal Divoký.

Podle cestovních kanceláří lidé mířící za hranice mnohdy spoléhají na evropskou kartu pojištěnce. Standardní evropský průkaz zdravotního pojištění nepokrývá veškeré náklady na ošetření. Musíme počítat s vysokou mírou spoluúčasti. Z vlastní kapsy bychom si museli zaplatit například i převoz do nemocnice nebo následně do Česka.

Potápění, paragliding nebo jiné adrenalinové zážitky bychom měli plánovat s předstihem a připojistit se. Na místě už to většinou nejde. "Není to úplně snadné, některé pojišťovny to nedělají vůbec, protože je tam riziko, že klient může být v tu chvíli už zraněný," doplnil Divoký.

Sjednání cestovního pojištění může komplikovat chronické onemocnění. Zatajovat bychom neměli žádné informace. "Kdo bere pravidelně léky, tak doporučím vzít si s sebou příbalový leták, případně krabičku od léků. Kdyby se klientovy něco stalo, aby lékař věděl, jaké léky klient užívá," poradil Petr Kostka z Exim Tours. Pojistit bychom se měli nejen na dobu pobytu v zahraničí, ale i dny, které strávíme na cestě.