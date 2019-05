Opeřený migrant se vracel z Afriky do Česka, zemřel u Istanbulu

Téměř čtyři roky tisíce lidí sledovaly putování českého čápa Vodňana, který každoročně na konci léta odlétal do teplých krajů a na jaře se vracel zpět do jihočeských Vodňan. Loni ale slavný opeřenec odletěl naposledy, do Česka už se nikdy nevrátí - na zpáteční cestě z Afriky totiž zemřel poblíž tureckého Istanbulu.