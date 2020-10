Děčínská zoologická zahrada slaví 40. výročí. Ne však od svého založení, ale od chvíle, co mezi své svěřence přivítala opici Bábinku. Přišla tam v roce 1980, to jí bylo jen pár měsíců. Teď jí patří titul nejstaršího jedince svého druhu na světě. Mangabej černý se totiž obvykle dožívá zhruba třiceti let.