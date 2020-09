Mladému chlapci z Malajsie se ztratil telefon z pokoje. Když mu otec oznámil, že kolem jejich domu viděl pobíhat opice, požádal bratra, aby zavolal na jeho číslo. Vyzvánění ho dovedlo až do džungle, kde telefon ležel pod stromem. Velmi ho překvapilo, že byl plně funkční a navíc jeho galerie obsahovala záběry, které pořídil sám zloděj. Jak se to opici podařilo a co natočila, se podívejte ve videu.