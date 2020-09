Opilá babička nechala tříleté děvčátko bez dozoru. To nyní bojuje o život

Jen tříletá holčička bojuje o svůj život poté, co při požáru domu ve městě Dnipro na Ukrajině utrpěla popáleniny na 50 % těla. Hrozný incident se stal v době, kdy opilá babička nechala dítě bez dozoru a šla si zdřímnout.

O události, která se stala na začátku týdne, informovala ukrajinská média. Podle dostupných informací si dítě hrálo samo a jeho babička posilněná alkoholem spala ve vedlejším pokoji.



"Když dům zachvátil požár, holčička utíkala za spící ženou, aby ji probudila. Ta se však vzbudila až ve chvíli, kdy už půlka jednopatrového domu byla v plamenech,“ uvádí tvnoviny.sk.

Následně opilá babička v rozespalosti na svou vnučku zapomněla a vyběhla ven, kde volala o pomoc.



Holčička se proto schovala pod postel. Děvčátko zachránil po pár minutách až soused, který vběhl do ohnivého pekla. Přivolaní záchranáři dítě odvezli v kritickém stavu do nemocnice, kde ho uvedli do umělého spánku, aby necítilo příšernou bolest.



Případ nyní vyšetřují policisté, kteří započali trestní stíhání pro přečin neplnění rodičovských povinností.



Podle úřadů matka dívenky věděla o problémech s alkoholem její babičky. Proto je divné, že jí svou ratolest svěřila. Počítá se, že ještě měsíc stráví holčička na jednotce intenzivní péče.

Událost prověřují také příslušné orgány a není jasné, zda dívenku její matce neodeberou.