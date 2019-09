Opilá matka v Opavě vyklopila dítě z kočárku. Nechala ho ležet a odešla!

Opavští strážníci řeší od soboty případ, který ve městě nemá obdoby. V sobotu večer jim volali hned dva lidé s tím, že viděli opilou matku, jak tlačí kočárek v městské části Komárov. Kvůli opilosti upadla a kočár převrhla. Dítě z něj vypadlo na zem a praštilo se do hlavičky o betonový chodník.

Jako by to nestačilo, matka podle strážníků nechala pětiměsíční miminko ležet na ulici a odešla domů. "Na místo okamžitě vyjela hlídka, která tam našla dva muže a ženu. Ta se starala o plačící dítě oblečené jenom do tenké košilky, které bylo prochladlé. Jeho matka se zde nenacházela, ale muži strážníkům ukázali, do kterého domu zašla," uvedla Městská policie Opava.

Hlídce se podařilo vypátrat matku i otce dítěte. Ženě naměřili v dechu 4,1 promile alkoholu. Miminko mezitím odvezli záchranáři do nemocnice, kde si ho do své péče převzali lékaři. "Není v ohrožení života, zůstalo však v nemocnici na pozorování," napsala městská policie.

Strážníci o otřesném činu informovali místní sociálku a společně s její pracovnicí navštívili rodinu i nemocnici. "Věc bude dále řešena jako přestupek," dodala městská policie.