Opilá Newyorčanka srazila a zabila policistu. Předtím na facebooku nadávala policii

Podle agentury RT byla Jessica Beauvaisová zatčena v úterý brzy ráno poté, co srazila svým Volkswagenem policistu Anastasiose Tsakose, který sloužil u policie už 14 let. Tsakos později svým zraněním podlehl v nemocnici New York Presbyterian Queens. V době incidentu Tsakos řídil dopravu po další smrtelné autonehodě na Long Island Expressway.

Podle trestního oznámení, které získal New York Post, byla Beauvais obviněna ze 13 případů, mezi kterými bylo zabití druhého stupně a opuštění místa nehody bez jejího ohlášení. Údajně řídila s pozastaveným řidičákem, zatímco policejní zdroje uvedly pro New York Daily News, že po nehodě při dechové zkoušce nadýchala 0,15 promile alkoholu v dechu, což je téměř dvojnásobek zákonného limitu.

Když Beauvaiseovou zastavili, zeptala se strážníků: "Co jsem to udělala?" a dodala: "Slyšela jsem ránu, věděla jsem, že jsem něco trefila, ale nevěděla jsem, co to je,". Údajně také policistům kladla odpor, přičemž zdroje Daily News citovaly její slova jako "F**k you, Nemusím Vás poslouchat."

Drunk driver, #JessicaBeauvais, 32, streamed herself on Facebook Live saying 'f**k the police' and downing vodka shots just hours before she killed cop, #AnastasiosTsakos in a hit-and-run then sobbed 'I'm sorry he's dead' after her arrest. #BackTheBlue pic.twitter.com/VKzMAy1nST — Green Eyed Girl (@i_greeneyedgirl) April 28, 2021

Policejní komisař Dermot Shea během úterní tiskové konference tvrdil, že Beauvaisová si byla vědoma toho, že srazila člověka a řekl: "Myslím, že když vidíte obrázky jejího auta a čelního skla, které byly zcela rozbité a poškozené, nebylo možné, aby nevěděla, že někoho srazila."

A solemn salute as cops lined the streets to pay their respects to Police Officer Anastasios Tsakos, who was tragically killed in the line-of-duty this morning after being struck by a drunk driver on the Long Island Expressway. pic.twitter.com/SCgAK8SMeL — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 27, 2021

Několik hodin před útokem na 43letého policistu Beauvaisová nahrála téměř dvouhodinové video na Facebook Live pro svůj podcast Face Reality Radio, kde dlouho mluvila o procesu vraždy Dereka Chauvina, bývalého policisty z Minneapolis odsouzeného začátkem tohoto měsíce za smrt podezřelého George Floyda. Během podcastu je vidět, jak pije neznámou tekutinu ze sklenice, kterou zapíjí dalším nápojem.

UPDATE : Im sorry that I hit him and that hes dead - 32 year Jessica Beauvais of Hempstead apologizes for this mornings fatal hit and run that killed #NYPD officer Anastasios Tsakos - a father of two children from Suffolk County @News12LI @NYPDnews pic.twitter.com/s5tCD6rDm0 — Eileen Lehpamer (@ELehpamer12) April 27, 2021

Když video končí, je také slyšet, jak říká "f**k policie." Žena však v úterý odpoledne mluvila úplně jiným tónem a omluvila se zpravodajským štábům, když byla v poutech odváděna z policejního okrsku v Queensu. "Je mi to líto. Omlouvám se, že jsem ho srazila a je mrtvý. Nechtěla jsem. Je mi to líto," řekl Beauvaisová smutně.

K pozastavení platnosti řidičského oprávnění došlo původně v Raleighu v Severní Karolíně v roce 2019 a to kvůli nezaplacení poplatků za motorová vozidla, informoval deník Daily News. Předchozí trestní oznámení z roku 2015 uvádělo, že dotyčná byla zatčena za stejný prohřešek již dříve a že její řidičský průkaz byl pozastaven minimálně už dvakrát. Během úterního slyšení byla vzata do vazby bez kauce. Další slyšení je naplánováno na 30. dubna.

