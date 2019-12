Opilec ohrožoval odlet letadla. Cestující ho přilepili k sedačce

Opilý muž podle informací britského deníku Daily Mail agresivně obtěžoval letušky, dožadoval se rozhovoru s pilotem, křičel na celé letadlo. Dokonce to vypadalo, že k letu z moskevského letiště Šeremetěvo do Enfidha v severovýchodním Tunisku vůbec nedojde. Zklidnit se ho snažil jak palubní personál, tak plačící manželka, která s ním cestovala, veškeré snahy ale byly marné.



Nakonec pomohl až zásah pasažérů, kteří agresora lapili, zatlačili do volného sedadla, ke kterému ho nemilosrdně přilepili lepicí páskou. Poté posádka, která byla nucena kvůli incidentu přerušit plánovaný start, přivolala policii, která hříšníka z letadla vyvedla. I jí opilec stále vulgárně nadával.





V cele předběžného zadržení pak muž velmi rychle vystřízlivěl. Za čin, kterého se dopustil, mu však hrozí jen minimální trest, a to pokuta ve výši tisíc rublů, což je asi 367 Kč. To rozčílilo i mnohé cestující, kteří si kvůli němu prožili nepříjemnou scénu a zdržení letu. Navrhovali pro něj tresty, ze kterých by se spíše poučil, jako několik dní vězení nebo veřejně prospěšné práce.