Opilec řídil dopravu v Pardubicích. Prý se nemohl dívat na zácpy!

"Tanečním nadáním tento muž evidentně disponoval, nicméně na řízení dopravy to nestačilo," řekla reportérům Lucie Klementová, mluvčí Městské police Pardubice. Muž měl nejspíš velký sen a po pár pivech ho i realizoval. Alespoň na chvíli se stal policistou.

Řidiči, kteří by tohoto regulovčíka náhodou poslechli, by si zadělali na pořádný problém. Vjeli by na pěší zónu a riskovali by tak pokutu. Muž nechtěl se svou činností přestat. Do policejní práce byl tak zabraný, že si nevšiml hlídky. Ta ho rychle za ramena odtáhla z přechodu. Muži byla udělena pokuta příkazem ve výši 500 korun.

A podobného "regulovčíka" chytili i na jiné pardubické křižovatce. Dechová zkouška se u muže povedla až na popáté, nicméně se opilec hájil tak, že tímto chováním chce ostatním řidičům ulevit. "Uvedl, že se mu nelíbí práce policie a zákon, a tak se to rozhodl vzít do svých rukou," řekla k případu Lenka Uskobová, mluvčí Městské policie Pardubice.

Podobné pohnutky měl i falešný policista, který v uniformě a s maketami zbraní v Lázních Bohdaneč kontroloval doklady několika řidičů. "Uvědomil si, že samotná přítomnost policisty v ulici by mohla dopravu zpomalit," řekla za policisty Eva Maturová. Dlouho mu to procházelo, jenže pak zastavil opravdovou hlídku. Že by se s dopravou v Pardubicích mělo něco udělat, vědí místní dávno. Ale tato pomoc patrně nebude tím pravým receptem.