Opilec útočil na lidi. Řádění skončilo, když narazil na policisty v civilu

Celé to začalo mnohem dřív. Na čerpací stanici v Jablonci cizinec napadl prodavačky. Poroučel jim, aby mu zavolaly taxi. "S tím, že je zabije a znásilní," popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Pak se zaměřil na mladíka na parkovišti. Plivnul mu do obličeje, zranil kameny na hlavě, vyhrožoval vyvražděním rodiny. A dal mu "hlavičku."

O kus dál si vybírá dvojici mužů. Ke své smůle netuší, že před ním stojí v civilu šéf liberecké mordparty a jeho kolega, kteří o jeho předchozím řádění nevěděli.

"Přichází k nám, je agresivní. Byly tam nějaké urážky jako: Nečumte na mě! To jsem si všimnul, že je ozbrojen a má v ruce nůž," vzpomíná na vypjaté okamžiky šéf krajské kriminálky Vladimír Lukášek.

Navíc je agresor celý od krve. Dvojice proto okamžitě ustupuje do bezpečné vzdálenosti. Vzápětí Lukášek vytahuje služební zbraň. Druhý policista útočníka sráží na zem. Kriminalista pak muže odtahuje ze silnice, aby ho nepřejela auta. Druhý odkopává nože, kterými byl cizinec vyzbrojený.

"Kdybychom nebyli ozbrojeni a nevěděli, jak se v dané situaci chovat, tak to pro nás mohlo dopadnout špatně," připouští Lukášek. "Ten zákrok byl velice profesionální. Určitě to ocením a to nejenom slovy. Dá se hovořit o finanční odměně," chválí své podřízené krajský policejní ředitel Ondřej Musil.

Cizinec, který měl v krvi téměř dvě a půl promile alkoholu, skončil v policejní cele. Obviněný je ze dvou trestných činů. Navíc se o něj zajímá i cizinecká policie, protože byl v Česku nelegálně.