Strašný let na Zadar: Opilí turisté zvraceli a terorizovali cestující

Na tento let někteří jen tak nezapomenou. Několik desítek mladých lidí se během letu z Manchesteru do chorvatského Zadaru před letem opilo. V letadle pak křičeli, zvraceli a zcela ignorovali pokyny posádky. Někteří skončili na policii.

Chovali se jako zvířata, zaznělo od několika dalších cestujících. Mladíci cestovali z Anglie do Zadaru na festival taneční hudby Hard Island prostřednictvím letové společnosti Ryanair. Podle deníku thesun.co.uk v letadle cestovalo celkem 70 opilých lidí. Všichni křičeli a šílené situace si natáčeli na telefony.

Video není vhodné pro slabé povahy.

Vše se zvrtlo během letu. Jeden z mužů, kterého jeho kamarádi natáčeli, začal zvracet. Ten pozvracel sebe, batoh svého kamaráda, a nakonec i uličku letadla. Po svém výkonu nakonec usnul. Posádka letadla se snažila hordu mladých lidí uklidnit, nicméně ti je ignorovali a jejich upozornění nebrali vážně. Ostatní cestující tak museli jen čekat, až letadlo přistane. "Let trval tři a půl hodiny. Byl to nejdelší let v mém životě," okomentoval to jeden z cestujících pro thesun.co.uk.

Na muže po příletu čekala na letišti policie. Ta na místě ihned tři muže zatkla. Společnost Ryanair nyní musí vysvětlit, jak mohla skupinu lidí pustit do letadla, když už před odletem byli silně opilí. Kvůli nim se i let opozdil.