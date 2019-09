Opilý cizinec nevybral zatáčku, auto skončilo na dětském hřišti!

Podnapilý řidič vjel ve čtvrtek v Plzni na dětské hřiště. Naštěstí se to stalo večer, kdy se tam nepohybovaly děti. Hřiště poškodil, policie potvrdila, že cizinec nadýchal přes dvě promile alkoholu.

Osobní auto ve čtvrtek kolem půl osmé večer prorazilo plot dětského hřiště a zůstalo stát uvnitř na pískovišti. Narazilo do skluzavky. Na místo dorazily policejní hlídky, které na místě zadržely řidiče. Ten jevil známky podnapilosti. Podle policie jel cizinec příliš rychle a nevybral zatáčku.

"Řidič nadýchal přes dvě promile alkoholu a následně se dobrovolně podrobil lékařskému ošetření," uvedla k případu mluvčí policie Michaela Raindlová.

Kdyby se to stalo jen pár hodin před tím, kdy se na hřišti pohybovalo větší množství dětí, mohla se stát tragédie. Třeba lavičku, na které sedávají maminky s kočárky, zničilo auto také. Cizinec hřiště poškodil.

Škoda se podle policie zatím pohybuje kolem 40 tisíc korun. Řidiči hrozí obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, protože před jízdou pil alkohol. A vyloučit ještě nelze drogy.

Je velmi pravděpodobné, že případ skončí u soudu. Ten by mohl muže poslat do vězení až na 3 roky. A samozřejmě by měl cizinec také přijít o řidičský průkaz.