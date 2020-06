Opilý cizinec se snažil uplatit policisty, po neúspěchu ještě přihodil. VIDEO

Až šest let ve vězení hrozí cizinci, který se při kontrole snažil uplatit policisty. Když ho odmítli a doporučili mu, aby takové jednání nezkoušel, protože se jedná o trestný čin, svou nabídku zvýšil. Následná zkouška ukázala, že je muž pořádně opilý, nadýchal přes tři promile.

Značně opilý muž usedl za volant ve čtvrtek, kolem půl páté odpoledne vyrazil na trasu mezi Červeným Kostelcem a Rtyní v Podkrkonoší. V ulici Osvobození narazil na hlídku. Protože muž kličkoval ze strany na stranu, rozhodli se ho policisté zkontrolovat.

"Policisté ho opakovaně vyzvali k provedení dechové zkoušky na zjištění alkoholu. Muž však několikrát nezvládl nadýchat potřebný objem a do přístroje dýchal pouze krátce. Mezi takto neúspěšnými zkouškami měl říci policistům, že se nějak dohodnou a jestli by to nespravily 2 tisíce korun," popsal mluvčí policie Lukáš Vincenc.

Úplatek policisté odmítli a muže upozornili, že se dopouští trestného činu. To ale muže neodradilo a svou nabídku zvýšil na tři tisíce. Ani ve druhém případě neuspěl. Nakonec se podrobil dechovým zkouškám, které ukázaly hodnoty 3,26, 2,84 a 2,96 promile alkoholu.

"Nyní již obviněného cizince si následně převzali úpičtí policisté, zadrželi ho a skončil v policejní cele. Samotné vyšetřovaní případu pak vzhledem k vyšší trestní sazbě převzali trutnovští kriminalisté," doplnil Vincenc. Muži za ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení hrozí šestiletý pobyt ve vězení.