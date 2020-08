Opilý muž bez řidičáku seděl za volantem. Vezl s sebou dvě malé děti

V úterý odpoledne policisté z Lázní Bohdaleč kontrolovali řidiče, zda dodržují předpisy. Všimli si, že jeden z nich není připoutaný, a tak ho zastavili. Nepoužitý pás byl ale jen začátkem. Muž policistům řekl, že doklady jim předložit nemůže, protože si je zapomněl v karavanu.

Po lustraci se nicméně ukázalo, že k řízení vůbec nemá oprávnění. Ani tím to však neskončilo. Následná dechová zkouška odhalila, že před usednutím za volant muž zjevně pil. Nadýchal totiž napoprvé 0,99 promile a napodruhé 1,06. Lékařské vyšetření s odběry odmítl.

Aby toho nebylo málo, v autě s sebou vezl své dvě děti. Obě seděly na předním sedadle bez autosedačky. Případ završila propadlá technická kontrola.

"Po provedení všech úkonů na místě tak muži a dvěma dětem nezbylo nic jiného, než se vrátit do karavanu, ve kterém nedaleko trávili prázdniny, po svých. Jednání řidiče bude řešit příslušný správní orgán," konstatovala policejní mluvčí Dita Holečková.

S nezodpovědnými rodiči posilněnými alkoholem se ve čtvrtek zabývali i strážníci v nedalekých Pardubicích. Na tamním hřišti se v deset večer ozýval dětský pláč. Rodiče si jej však nevšímali a nejspíš ani nemohli - matka měla necelé dvě promile a otec tři.

Vzhledem k tomu, že se v tu dobu starali o děti ve věku od kojence až do sedmi let, strážníci na místo přivolali sociální pracovnici. Ta zajistila péči o děti i matku. "To se ale příliš nelíbilo jejímu druhovi, který začal být velmi vulgární," uvedla mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová. Nakonec tak muž skončil v poutech a posléze na záchytce.