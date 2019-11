Opilý Rus zabil autem na Silvestra v Praze ženu. Trestu se může smát

Rus Oleg Gubin, který pod vlivem alkoholu vloni na Silvestra srazil a zabil v Praze mladou turistku z Kolumbie, byl odsouzen k devíti letům vězení. Trestu se může smát, protože zmizel do Ruska, které své občany spravedlnosti do Evropy nevydává.

Gubin byl při nehodě pod vlivem alkoholu, v krvi měl přes dvě promile. Žena následkům zranění na místě podlehla. Řidič byl sice zadržen, ale na kauci ve výši jednoho milionu korun byl propuštěn z vazby. Toho využil ke svému útěku do Moskvy.



V polovině června byl nepřítomně odsouzen k trestu devíti let za obecné ohrožení, rozsudek ale nebyl pravomocný. Na případné odvolání si ponechala lhůtu jak státní zástupkyně, tak Gubinův advokát. Ten pro svého klienta požadoval podmíněný trest. Pravomocně odsouzen vrchním soudem byl nakonec až o pět měsíců později, 5. listopadu 2019. Stále se ale skrývá v Rusku a spravedlnosti uniká.

Gubin nad tragédií vyjádřil lítost, pozůstalým usmrcené ženy dokonce zaslal omluvný dopis. Ta ho ale vzhledem k jeho útěku a odmítání spravedlnosti nepovažuje za upřímný.

Rodina po něm požadovala čtyřmilionové odškodné, dva milióny z toho jim již zaplatil, další peníze by měli pozůstalí obdržet do tří let od rozsudku.