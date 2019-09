Opilých dětí přibývá. Rekordman nadýchal přes tři promile!

Rekordmanem je podle městské policie šestnáctiletý mladík, který nadýchal skoro tři a půl promile. Přepočteno na alkohol se jedná o dva a půl litru vína nebo třináct panáků tvrdého alkoholu, popřípadě 11 dvanáctistupňových piv.

Pomyslné druhé místo, kterým se ale rozhodně nelze chlubit, obsadil o rok starší chlapec - nadýchal dvě a půl promile. Za červenec a srpen bylo pod vlivem alkoholu na území města třicet šest dětí. Ty strážníci nechytili při zátazích v restauracích, ale v ulicích při namátkových kontrolách nebo při rušení nočního klidu.

Přitom loni se jednalo v uvozovkách jen o čtrnáct dětí. Nejčastěji strážníci narazili na příliš mladé pijáky v Tyršových sadech, mezi přistiženými nezletilými mírně vedou chlapci. Těch strážníci zaznamenali 20, dívek bylo 16.



Mezi ženami pod osmnáct let je rekordmankou ta, která v sedmnácti letech nadýchala skoro jedno a půl promile. Podle strážníků velká zodpovědnost padá zejména na rodiče, kteří by měli vědět, co jejich děti ve volném čase dělají. Nezřídka tyto případy končí v rukou sociálních pracovníků, kteří pak přímo v rodinách zjišťují, v jakém prostředí děti žijí.