Opozice: Benešová by měla skončit. Šlo mi jen o vyvolání diskuze, hájí se

Výroky Marie Benešové zahýbaly nejen politickou scénou. "Soudci jsou jenom lidi, že jo, takže jak to tam probíhalo, těžko říct. Vyvolává to značné spekulace. Nemám žádné důkazy," prohlásila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).



"Na ústavním nálezu mi hlavně vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují. Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?" řekla také Benešová.



Ve čtvrtek se proti jejím výrokům ohradila třeba Unie státních zástupců (USZ). "Pokud ministryně Benešová šíří bez jakýchkoliv důkazů pomluvy o tom, že někteří ústavní soudci dostali něco zaplaceno, tak to pokládám za podrývání důvěry veřejnosti v právní stát. Toho by se měl zejména ministr spravedlnosti vyvarovat," uvedl prezident USZ Jan Lata.



Rozhodnutí Ústavního soudu označila ministryně Benešová za "vrcholové číslo", nad kterým zůstává rozum stát. "Já si myslím, že to, co řekla Marie Benešová, je naprosto nepřijatelné v dobře fungujícím demokratickém systému. Nemůže osočit soudce, aniž by předložila jakékoliv důkazy. Paní Benešová by buď měla předložit důkazy, anebo rezignovat," okomentoval politolog Jan Pehe.



"Ve vztahu k soudcům je to nebezpečné, soudnictví je založeno na důvěře veřejnosti, jeho řádném přijímání a takovými výroky je to velmi nešťastné podlamování," sdělila bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Eliška Wágnerová.



O vyjádření a reakci požádal štáb TV Nova i předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Ten se ale odmítl vyjádřit.



"Já na základě vlastní zkušenosti vím, že předseda Rychetský není nestranný, nadržuje určitým stranám a některé i kritizuje za jejich programy. To jasně svědčí o tom, že je to tendenční a účelové," zhodnotil předseda SPD Tomio Okamura.



"Pokud paní ministryně ví o nějakém obchodu, nebo je dělá, ať to řekne a dá je na stůl," reagoval poslanec Martin Kupka (ODS).



"Paní Benešová je politička, jako politička má právo dát svůj názor najevo, předseda Ústavního soudu není politik, přesto dává politická prohlášení, tak si to přeberte," vyložil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).



"Pokud má ministryně Benešová důkazy, ať je předloží, pokud ne, je to na její demisi," pronesla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Ve čtvrtek v podvečer se aktuálně k celé záležitosti vyjádřila i sama ministryně. "Chtěla jsem vyvolat diskuzi o problému a zdůrazňuji, že rozhodnutí Ústavního soudu respektuji. Hluboce ale nesouhlasím s jeho načasováním. Rozhodnutí přišlo po více než třech letech, v době, kdy řešíme pandemii koronaviru a stojíme na prahu voleb," objasnila Benešová.



Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů.