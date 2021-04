Opozice chce OSVČ odpustit odvody. Podle Schillerové to tentokrát nejde

Souhlasí s tím i další opoziční strany. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by ale byl takový výpadek pro státní kasu příliš vysoký.



Už čtyři roky Natálie (25) podniká jako OSVČ. Jenže i když během pandemie koronaviru nemá tolik práce, tak musí měsíčně státu zaplatit několik tisíc korun. "Na zdravotním zaplatím měsíčně zhruba 2 300 korun a na sociálním 2 500. Kdyby mi stát tyto peníze odpustil, tak by mi to určitě pomohlo," popsala Natálie.



"OSVČ jsou nejohroženější skupinou podnikatelů vůbec. Je u nich dramatický pokles tržeb, nemají na zaplacení nákladů," vysvětlil místopředseda poslaneckého klubu Jan Skopeček (ODS), proč jim chtějí pomoci.



Zástupci občanských demokratů doufají, že se návrh zákona na program Poslanecké sněmovny dostane co nejdříve. Jenže ministryně financí má už teď jasno. Zrušení odvodů by podle ní bylo příliš velkým zásahem do státní kasy.

"Neplánujeme prominutí sociálního, protože je potřeba si uvědomit, že není plošně uzavřena ekonomika. Týká se to jenom některých segmentů a sociální nejde prominout jenom některým segmentům, ale musí se prominout všem," vysvětlila Schillerová.



"Přímý dopad zrušení sociálního pojištění pro živnostníky je dvě a půl miliardy korun každý měsíc. Co se týče zdravotního pojištění, tak by to stálo další dvě miliardy korun každý měsíc," spočítal ekonom Štěpán Křeček.



Podle opozice by to rozpočet zvládl. "Ve chvíli, kdy se zde promrhaly miliardy za předražené zdravotní pomůcky, tak si myslím, že kasa již unese, pokud více podpoříme malé a střední podnikatele," uvedl Jiří Pospíšil (TOP 09).



Ministerstvo financí loni plošně podnikatelům odpustilo sociální i zdravotní na půl roku.