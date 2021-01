Opozice chce řešit očkování. Sledujte brífinky před schůzí poslanců!

Dvě hodiny po poledni usednou do lavic poslanci. Na úterní schůzi mají řešit především zákony vrácené Senátem, opozice chce ale přednostně řešit očkování proti covidu-19. Ještě před zahájením jednání jsou na programu tiskové konference parlamentních stran. Sledovat je můžete v přímém přenosu na TN.cz.

Podle programu na webu Poslanecké sněmovny odstartartovala v 10:30 společná tisková konference ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která se přímo věnovala očkování proti covidu v Česku. Opozice přitom za průběh vakcinace vládu dlouhodobě kritizuje.

Podle občanských demokratů vláda v současné chvíli selhává v distribuci očkovací látky. "Téměř všichni máme kolem sebe někoho, kdo se neúspěšně pokoušel registrovat. Na druhé straně pak slyšíme pana premiéra, jak je všechno úžasné a jak to všechno funguje,“ uvedl místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.



Podle Stanjury je důležité, aby vláda veřejnosti sdělila klíčové informace. Především do jakého termínu budou naočkované rizikové skupiny. "Potřebujeme vědět termíny distribuce vakcíny po České republice. Některé kraje mají pocit, že se na jejich kraj zapomíná. Potřebujeme také vědět, kdo už absolvoval i to druhé očkování. Ten systém se prostě musí vylepšit,“ dodal Stanjura.

TOP09 zároveň vyzývá vládu, aby kromě promítnutí dopadu daňového balíčku, navrhla na výdajové straně i výrazné úspory. Podle TOP09 není ospravedlnitelné, aby Česká republika měla v tomto roce vyšší deficit než v roce předchozím.

Starostové podle vlastního vyjádření odmítají prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Strana požaduje od minstra zdravotnictví Jana Blatného (Za ANO) jasné odůvodnění aktuálně zavedených restrikcí. "My jsme ochotni prodloužit nouzový stav v řádu dnů, ale do té doby chceme odpovědi na otázky, které řekneme ministru Blatnému,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.

Posléze na vystoupení zástupců opozičních stran navázují i brífinky dalších partají zastoupených ve Sněmovně - mimo jiné ČSSD, KSČM, ANO, STAN nebo Pirátů.

Na odpolední schůzi, která startuje ve 14 hodin, se opozice s největší pravděpodobností pokusí prosadit jednání o postupu očkování proti nebezpečné nákaze v Česku. Poslanci se také mají mimo jiné zabývat normou, která by umožnila ukládat firmám pokuty až do výše tří milionů za porušení restrikcí vydaných podle krizového zákona. To ale senátoři odmítli, sankce se jim zdá příliš vysoká. A zákon tak vrátili poslancům.