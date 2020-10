Opozice kritizuje nová opatření, zaznívají i vtipy o ministru Prymulovi

Od středy se zakazuje vycházení mezi devátou večer a pátou ráno, obchody s výjimkou lékáren nebo benzínek zavřou už v osm večer a o nedělích neotevřou vůbec. To jsou nejzásadnější opatření, na kterých se shodla vláda Andreje Babiše (ANO).

Někteří opoziční politici je pokládají za nelogická. "U zákazu nočního vycházení by nás teda zajímalo, jaký očekávají efekt vzhledem k celkové situaci, když je všechno zavřené? Chybí data, predikce. Je to jen další krájení salámu stylem zkusíme a uvidíme?" ptá se na twitteru pirátský předseda Ivan Bartoš.

U zkazu nonho vychzen by ns teda zajmalo, jak oekvaj efekt vzhledem k celkov situaci, kdy je vechno zaven? Chyb data, predikce,... Je to jen dal krjen salmu stylem zkusme a uvidme? — Ivan Barto (@PiratIvanBartos) October 26, 2020

"Vládní opatření nefungují a odhady se ukazují jako špatné. Proto se všechno pořád mění. Vláda už je zřejmě v absolutní panice. Mají vůbec data podle kterých rozhodují? Jediná cesta je, abychom sami jednali odpovědně, chraňme sebe a své okolí co nejdůsledněji preventivně sami," uvedl na sociální síti předseda ODS Petr Fiala.

Senátoru Jiřímu Drahošovi se nelíbí, že na večerní tiskovou konferenci nepřišel premiér Babiš. Kromě Prymuly na ní byl ještě ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). "Země míří do lockdownu a ten, který za to nese politickou odpovědnost, opět nenašel odvahu, aby to přišel na tiskovku osobně vysvětlit," vzkázal Drahoš.

Zem m do lockdownu a ten, kter za to nese politickou odpovdnost, opt nenael odvahu, aby to piel na tiskovku osobn vysvtlit — Ji Draho (@jiridrahos1) October 26, 2020

Babišovu nepřítomnost zkritizovala i předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. ""Na nových opatřeních lze najít plno blech. Chybí budoucí plán - čekání na zázrak nestačí. Zase jsou oznamována pozdě večer - bez premiéra," uvedla.

Na novch opatench lze najt plno blech. Chyb budouc pln - ekn na zzrak nesta. Zase jsou oznamovna pozd veer - bez premira.



V tuhle chvli to je ale vedlej. Dodrujme je a chovejme se zodpovdn, nedlme to kvli vld, dlme to proto, e jsme lep ne ona. — Markta Adamov (@market_a) October 26, 2020

Opozice si neodpustila narážky na kauzu ministra Prymuly z minulého týdne. Ve středu v noci se navzdory platným opatřením sešel v restauraci s Jaroslavem Faltýnkem, šéfem poslaneckého klubu hnutí ANO. Fotografové ho také zachytili bez roušky v blízkosti jeho řidiče.

"Fascinuje mě argument, že tiskovka vlády skončí po dvou dotazech novinářů přes videokonferenci s odůvodněním, že už je pozdě a více nestihnou, přitom normálně by se stihla klidně i schůzka na Vyšehradě!" napsal předseda lidovců Marian Jurečka.

Ten non zkaz vychzen je kvli vyhlenmu nonmu gurmnovi Faltnkovi? Ale dost legrace: prosm, dodrujme ta opaten. Vlda nev, co dl, ale my to spolen zvldneme. — Martin Kupka (@makupka) October 26, 2020

"Ten noční zákaz vycházení je kvůli vyhlášenému nočnímu gurmánovi Faltýnkovi?" rýpl si poslanec Martin Kupka (ODS). "Ale dost legrace: prosím, dodržujme ta opatření. Vláda neví, co dělá, ale my to společně zvládneme," doplnil.

Vláda zakázala vycházení v noci, v neděli musí být obchody zavřené. Podívejte se na záznam tiskové konference: