Opozice kritizuje schválení odkladu placení nájmů. Hrozí i ústavní žalobou

Až do léta by nájemník nemusel platit nájem a výpovědi z bytu by se obávat nemusel. To je vize vlády o ochraně obyvatel, kteří přišli kvůli současným opatřením proti koronaviru o své příjmy.

"Je to nebezpečné, protože se ta situace příliš bere z hlediska právě toho, kdo si nemovitost pronajímá. Jestliže nyní nepoplyne několik měsíců majiteli té nemovitosti nájemné, tak on sám se může dostat do velkých trablů," řekl ekonom Lukáš Kovanda.

Zákon se nelíbí ani opozici. Hnutí TOP 09 už deklarovalo, že v Senátu novelu nepodpoří. "Já osobně považuji za nehoráznost, že by majitelé nemovitostí měli vzít na svá bedra veškerou tíži nájmů," prohlásil senátor Tomáš Czernin, 1. místopředseda TOP 09.

"My jsme navrhovali, jak to udělat, aby všechno neodnesli vlastníci a podnikatelé. Navrhovali jsme například to, aby bylo především možné pomoci rovnou ze strany státu," řekl poslanec Martin Kupka, místopředseda ODS.

Novela navržená ministerstvem pro místní rozvoj stojí hlavně na tom, že lidé se mohli ze dne na den ocitnout bez příjmů. Nájemníka chrání pouze v případě neplacení nájemného, ne ostatních služeb. Ochrana platí do konce července a dlužné nájemné budou moci doplatit do konce roku.

"My samozřejmě nemluvíme o tom, že by lidé neměli platit nájemné, právě naopak. Třeba ty služby spojené s bydlením, jako jsou energie, voda a tak dále, musí platit pořád," přiblížila novelu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

O odklad nájmu na tři měsíce mohou požádat také někteří podnikatelé. A to ti, kteří museli uzavřít své provozovny během března. Zákony musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.