Opozice reaguje na nouzový stav. Vláda to sama nezvládá, tvrdí Bartoš

Po třídenní debatě s vládou se hejtmani všech krajů dohodli, že požádají o vyhlášení nového nouzového stavu v délce 14 dní. Na mimořádném nedělním jednání vláda tuto žádost vyslyšela. Nový nouzový stav začne platit 15. února, naváže tak na ten aktuálně končící.

Podle předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše vnímají Piráti tuto situaci jako příležitost, aby vláda přenastavila nefunkční opatření, která nyní platí. "Věřím, že si vláda uvědomila, že nezvládá čelit epidemii v této zemi a konečně začne spolupracovat jak s kraji, tak i s opozicí. V sázce jsou životy nás všech," uvedl Bartoš.

Už nyní je ale podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jasné, že 14 dní stačit nebude a za dva týdny tak bude vláda žádat Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je důležité, aby vláda provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. "Po necelém roce se jasně ukázalo, že plošné a necílené zákazy nejsou řešením. Tento systém nefunguje. Proto znovu vyzývám vládu, aby přijala návrh SPD a provedla novelu zákonu o ochraně veřejného zdraví, který umožní zacílit na ohrožené a rizikové skupiny bez nutnosti vyhlašovat nouzový stav," řekl Tomio Okamura pro TN.cz.

Prodloužení nouzového stavu dlouhodobě kritizují také ústavní právníci. Podle nich je opětovné vyhlášení nouzového stavu proti Ústavě ČR. Pokud vláda vyhlásí nouzový stav bez schválení poslanců, podle ústavního právníka Aleše Gerlocha ho může Sněmovna ihned zrušit. Premiér Babiš uvedl, že se v tomto případě však jedná o jinou skutkovou podstatu. "Podle našich právníků je to úplně jiná situace," zdůraznil Babiš.

"My tu máme 14 regionálních "vlád", které si uvědomily, že nechtějí ten hazard podstupovat a že jim nestačí ten nástroj, který v rukách mají," řekla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová.

Premiér na tiskové konferenci také uvedl, že se chystá v úterý sejít s opozicí, aby mohli prokračovat v jednání, které bylo dříve neúspěšné. "Sleduji tiskovku, ale zatím jsem se nedozvěděl nic konkrétního! Jak on chce s vládou pracovat jinak, než předchozí čtyři měsíce! Žádný plán na změnu dosavadního postupu jsem neslyšel! Kromě toho, že chce jet zítra do Rakouska, tak to bylo jen stěžování si na opozici a na média!" napsal na twitter předseda KDU-ČSL Marián Jurečka.