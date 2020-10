Opozice reaguje na opatření: "Babiš způsobil zdravotnickou katastrofu"

Vláda Andreje Babiše (ANO) od čtvrtka zpřísňuje opatření proti šíření koronavirové nákazy. Zavřou se maloobchodní prodejny a služby a omezí se také volný pohyb. Opozice to vnímá jako selhání a volá po vyvození odpovědnosti.

Mezi prvními se na sociální síti vyjádřil známý kritik vlády Miroslav Kalousek (TOP 09). "Lockdown “salámovou metodou” vyjde podstatně dráž, než kdyby se to udělalo naráz. To není kritika za každou cenu, sám nevím, jak bych rozhodoval já. To je jen povzdech. Přeji hodně sil všem dotčeným podnikatelům," napsal Kalousek na Twitteru.



Kritikou nešetřila ani jeho stranická kolegyně Adamová. "Lockdownu se dalo předejít, to by však vláda nesměla svá rozhodnutí dělat na základě obav z voleb, ale z dat, které měla k dispozici. Teď musí přijít RYCHLÁ ekonomická pomoc! Jedno důležité opatření vyhlašuji taky já: až to nejhorší překonáme, budeme hnát vládu k odpovědnosti," uvedla poslankyně Markéta Adamová (TOP 09).





K lepší komunikaci směrem k občanům vyzval poslanec Ivan Bartoš (Piráti). "Faktické zmrazení Česka silně dopadne na všechny občany od živnostníků, dohodářů přes zaměstnance či samoživitele. Je nyní bezpodmínečně nutné, aby vláda jasně komunikovala, jakým způsobem je podpoří a jak bude kompenzovat výpadek v příjmech, uvedl Bartoš.

Poslanec Jakub Michálek (Piráti) si myslí, že za aktuální stav je plně odpovědný premiér. "Lidé přichází o živobytí, bojí se o své blízké, máme nejvíce zemřelých v Evropě, prostě Babiš tu na svou odpovědnost způsobil největší zdravotnickou katastrofu. Platíme teď daleko vetší cenu, protože vláda se na druhou vlnu, na kterou upozorňovali Piráti, vůbec nepřipravila, napsal Michálek na Twitteru.

Asi nejdál zašel senátor Pavera. Ten na sociální síti Andreje Babiše obvinil z toho, že nese odpovědnost za všechny, kteří na koronavirus zemřou. "Pane premiére, nebýt Vaší pýchy a nenaslouchání odborníkům, nemusely být nemocnice plné nemocných s Covidem a nemuselo tolik lidí zemřít. Za všechny tyto lidi a další, kteří zbytečně zemřou, nesete plnou zodpovědnost," uvedl senátor Herbert Pavera (TOP 09).