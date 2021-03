Opozice: Vláda slibuje, co nemůže splnit. Kontroly karantén se nekonají

"Policie bude dostávat pravidelně seznam těch, kteří jsou v karanténě od jednotlivých krajských hygienických stanic a bude provádět intenzivní kontroly," prohlásil před nějakou dobou ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Je to něco, co je potřeba kontrolovat právě proto, abychom se brzy dostali z těch potíží," doplnil ho ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Kontroly ministři plánovali spustit do konce týdne a vyčlenit na ně stovky policistů. Týden skončil a kontroly nikde. "Dosud se ladila metodika a vůbec způsob, jakým bude spolupráce probíhat, takže do této chvíle žádné kontroly neproběhly," uvedla mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

"Metodiku musí dát ministerstvo zdravotnictví, musí vyřešit i otázku ochrany policistů. Až poté bude možné zahájit kontroly. S touto iniciativou přišel na vládě ministr Blatný, tak očekávám, že jeho resort tuto věc dořeší," hájí se Hamáček.

Ministerstvo může při ladění detailů narazit na nedostatek hygieniků, kteří by měli obyvatele obcházet s policisty. "Ve Středočeském kraji máme zhruba 50 pracovníků protiepidemického odboru, kteří mají právě kontrolu karantén v gesci," prozradila Šalamunová.

Podle posledních dat ministerstva zdravotnictví je přitom v celém Středočeském kraji okolo 20 tisíc aktivních případů onemocnění covid-19. "Hygiena by měla být už rok posilována, protože tady bojujeme s epidemií, což je záležitost hygien. Takže mě překvapuje, že ani po roce nejsme schopni a že vláda zaspává v takovýchto věcech," kritizuje kabinet předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle opozice se jedná o další slib vlády, který není schopná splnit. "Je to něco, co ministr Hamáček řekl, následně to ani on není schopen splnit," vyjádřil se předseda SPD Tomio Okamura. "Ale říkám, že hnutí SPD nesouhlasí s tím, aby policie kontrolovala občany doma," dodal. Jednání o kontrolách budou pokračovat příští týden.