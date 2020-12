Opozice vyzývá ministra Brabce k rezignaci. Kvůli znečištěné Bečvě

Poslanci se ve čtvrtek pohádali kvůli znečištění řeky Bečvy. Od zářijového úniku kyanidu se ve středu do řeky dostaly chemikálie už potřetí. Na plénu dolní komory parlamentu zněla silná kritika na ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Nejedna opoziční strana ho vyzývá k rezignaci, šéf resortu pro to ale důvod nevidí.

Exemplární pokuty viníkům, důkladné vyšetření případu a v neposlední řadě výměna na postu ministra životního prostředí. To jsou požadavky poslanců po opakovaných problémech na Bečvě. Při zářijové otravě kyanidem uhynuly desítky tun ryb.



"Je ve velkém veřejném zájmu, aby to bylo vyšetřeno. Lépe se to podaří, pokud bude na ministerstvu sedět někdo jiný, kdo není v tomto konfliktu zájmů a kdo nekryl ty kroky předchozí," tvrdí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Opozice ministra obviňuje mimo jiné z toho, že v minulosti o vyšetřování lhal. Vyčítají mu i to, že ve čtvrtek nevystoupil na úvod debaty. "Tak proč mě o to nikdo nepožádal?" ptá se ministr životní prostředí Richard Brabec (ANO).



Jenže závěrečné vystoupení ministra poslance taky dvakrát neuspokojilo. "On neřekl nějaké konkrétní argumenty, které by dokázaly vyvrátit to, že na úvod vyšetřování nebyla určitá pochybení," vadí předsedovi KDU-ČSL Mariánu Jurečkovi.



"My samozřejmě budeme vyzývat k převzetí osobní odpovědnosti a pan ministr se tím zase promlčí," míní poslanec Stanislav Bláha (ODS).



Brabec rezignovat odmítá, o odvolání neuvažuje ani premiér Andrej Babiš (ANO). "Vy tady jste byli nejdřív před volbami epidemiologové a teďka jste odborníci na toxikologii," soptí Babiš.



Ministr životního prostředí bude muset kvůli Bečvě před poslance předstoupit znovu. A to nejpozději do dvou měsíců, aby jim představil výsledky vyšetřování.

Napjatou atmosféru kolem Bečvy ještě umocnila nešťastná událost: