Opozice zuří kvůli zdanění církví. Souhlasíte s jejich argumenty?

Úterní rozhodnutí Sněmovny o zdanění církevních restitucí nezůstalo bez odezvy. Hlasy poslanců hnutí ANO, SPD, ČSSD a komunistů přehlasovaly senátní veto. Církve tak budou platit daně z náhrad od státu. To však vadí některým politikům.

Daň z náhrad mají církve platit od příštího roku Návrh prosadili komunisté. Sněmovna přehlasovala senátní veto. Senátoři označovali zdanění náhrad za protiústavní, u většiny poslanců ale s tímto argumentem neuspěli. Novela nyní zamíří k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi.

Část poslanců chce ale novelu napadnout u Ústavního soudu, kde budou chtít prosadit zrušení zákona. "Ustupování komunistům se nikdy v minulosti nevyplatilo, vláda se ale nepoučila. Kvůli hlasům vládních poslanců, KSČM a SPD prošlo zdanění církevních restitucí, ačkoliv zákon Sněmovně vrátil Senát. Věřím, že spravedlnost zjedná Ústavní soud, na který se obrátíme," prohlásil předseda opozičních občanských demokratů Petr Fiala.

Podobný názor mají také další opoziční poslanci. Podle Miroslava Kalouska z TOP 09 jde o novelu komunistické loupeže. "114 poslanců dnes novelizovalo po 70 letech komunistické bezpráví, loupeže a vraždy, kterých se náš stát dopustil na církvích a jejích členech. Přesto pravda a láska brzy zvítězí nad lží a nenávistí. 114 jmen však na seznamu lži a nenávisti zůstane navěky," napsal na twitter.

"Kvůli uprchlické krizi se mnozí politici odkazují na křesťanské tradice. Ale když dojde na církevní restituce, křesťanské tradice jsou tytam. Vadí nám útlak křesťanů na Srí Lance či muslimů na Novém Zélandu, a přitom náboženským skupinám sami chystáme křivdu," reagoval předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Rozhodnutí Poslanecké sněmovny o zdanění církevních náhrad podle svých slov respektují lidovci. "Nic to ale nemění na tom, že se dle mého názoru jedna o bezprecedentní porušení právních jistot a sprostý obchod mezi hnutím ANO, ČSSD a KSČM za podporu vládě," prohlásil šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

Kriticky se k hlasování poslanců vyjádřil i expremiér Mirek Topolánek. "Na nápravě křivd vůči církvím makalo několik vlád, mraky odborníků církevních i laických, 2 primasové. Osobně mi na tom záleželo a Petr Nečas to dotáhl do zdárného konce. Vzpomeňte si, až se zase ti šmejdi pohrnou na Velehrad nebo do Boleslavi. Nebo se budou provolávat přáteli Izraele," obvinil z pokrytectví některé poslance bývalý premiér. O přijetí restitučního zákona se pokoušela také jeho vláda.

Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají, argumentují jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restituenty. Stát by mohl podle KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí.

"Náprava formou zdanění církevních náhrad přinese do státní kasy každoročně až 380 milionů korun, které můžeme využít například na opravu národních památek," vysvětlili sociální demokraté. Podle nich se pouze napravila nespravedlnost.

