Opoziční strany se do sebe pustily. Plánují přitom vytvořit koalici

Potenciální partneři, kteří se vymezují vůči hnutí ANO Andreje Babiše, se do sebe začali navážet v online prostoru. Na jedné straně stojí Piráti, kteří právě hlasují o vytvoření koalice se Starosty a Nezávislými, a na straně druhé trojkoalice ODS, TOP 09 a lidovců. Ti plánují koaliční smlouvu podepsat do měsíce.

Na Pirátském celostátním online fóru v sobotu zaznívaly výtky na adresu Starostů. Podle europoslankyně Gregorové by Piráti měli vzhledem ke své silnější pozici důrazněji trvat na svém původním programu a neustupovat.

"Abychom lobbovali za to, že ta většinová témata budou, i kdyby to mělo být trochu na sílu, podporovaná," řekla Markéta Gregorová (Piráti).

Předseda Pirátů Ivan Bartoš věří, že koalice ve volbách získá 25 % voličských hlasů. Kvůli tomu by se chtěl sejít s prezidentem, aby zjistil, zda by v případě vítězství dostal mandát vládu sestavit.

"Určitě bych se s ním chtěl pobavit i o tom, kam si představuje, že by měla republika směřovat v krizi s deficitním rozpočtem a zda stále platí, že vítěz voleb je pověřen sestavováním vlády, nebo se vrátíme k původnímu konceptu hledání většiny ve sněmovně," vyjádřil se lídr Pirátů.

Přestože Piráti a Starostové jsou potenciálním partnerem i nově se rodící trojkoalice, v posledních dnech se v online prostoru začali navzájem pošťuchovat.

"Hnutí STAN je takový politický hermafrodit – dříve kandidující s TOP 09, pak to zkoušející s lidovci a nyní ukotvený u Pirátů. Voliči to prokouknou," napsal na svůj twitter poslanec Jan Skopeček (ODS).

Tak j ideovou ukotvenost ODS povauji narozdl od przdnoty STANu za vhodu. Hnut STAN je takov politick hermafrodit dve kandidujc s TOP09, pak to zkouejc s lidovci a nyn ukotven u Pirt. Volii to prokouknou... https://t.co/w10guk0OPs — Jan Skopeek (@Jan_Skopecek) January 7, 2021

"Předpokládám, že termínem "hermafrodit" chcete označit štětku, která dá každému. Ale to je omyl. Připouštím, že to definuje STAN. Ale to není hermafrodit," odpověděl mu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Pedpokldm, e termnem hermafrodit chcete oznait ttku, kter d kadmu. Ale to je omyl. Pipoutm, e to definuje @STANcz. Ale to nen hermafrodit. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 7, 2021

"Pošťuchuje se druhá strana, my se pošťuchovat nehodláme," řekl ke sporu poslanec Petr Gazdík (STAN). "Já myslím, že to k tomu patří a nebral bych to vážně. Je tam jistý izolacionismus, ale z naší strany to tak není," tvrdí Bartoš.

"Tak to asi patří k politice, já bych to nepřeceňoval. Chápu, že se další politické strany taky připravují na volby, ale já se starám hlavně o to, abychom my přišli s co nejlepším programem, řekl lídr občanských demokratů Petr Fiala.

U trojkoalice ODS, TOP 09 a lidovců má na "svatbu" dojít do měsíce. V tuto chvíli ladí program. "Budou asi některé oblasti, kde tu shodu budeme hledat ve vícero kolech jednání. Teď je hodně diskutovaná oblast přístupu k Evropské unii a euru," popsal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

A předvolební námluvy probíhají i u ČSSD. Se stranou Zelených ovšem nevyjednává o klasické koalici, ale o případných pozicích na sociálně demokratické kandidátce.

"To partnerství s ČSSD je samozřejmě na stole a je to reálná varianta, ale nakolik je reálná, je otázkou dalších jednání," tvrdí spolupředsedkyně strany Zelených Magdalena Davis. O společném postupu s několika dalšími menšími stranami jedná i Trikolóra.