Oprava nejstaršího řetězového mostu je u konce. Kvůli covidu se protáhla

Většina dřevěných trámů mostu v Stádleci popraskala a do trhlin se dostala dřevomorka. Původní trámy byly prý zřejmě špatně vysušené, vydržet totiž měly zhruba 30 let. Místo toho se oprava musela provést už po 13 letech.

Dělníci museli trámy kompletně rozebrat a odvozit, až poté mohla firma přivést nové trámy z dubového dřeva, které pochází z Chorvatska. Práce začaly na konci září a v polovině listopadu už mělo být hotovo. Kvůli nemoci covid-19 se ale protáhly - někteří dělníci totiž nemoc prodělali, nebo byli v karanténě.

Řetězový most z roku 1848 bude vybaven moderním elektronickým systémem, který bude vyhodnocovat vlhkost dřeva. Půjde o první most tohoto typu, který bude podobným senzorem vybavený.

Nemělo už by se tak opakovat, aby dřevěné trámy v tak krátké době shnily. Životnost nových trámů by měla být až 50 let. Opravy vyšly Jihočeský kraj na 10 milionů korun.

Stádlecký most je technickou památkou. Původně stál v údolí řeky Vltavy, během stavby přehrady Orlík byl ale přemístěn na řeku Lužnici.